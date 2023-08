Feijóo reúne al Comité de Dirección antes de iniciar las conversaciones para la investidura

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reunirá este lunes a su Comité de Dirección antes de iniciar la ronda de conversaciones con los demás grupos parlamentarios del Congreso para tratar de recabar apoyos para la investidura a la que se someterá el 26 y 27 de septiembre.

Feijóo ha convocado una reunión de su núcleo duro a primera hora de la mañana y a partir de las 13.00 horas está previsto que alguno de los dirigentes ofrezca una rueda de prensa para dar cuenta de los pasos que piensa dar en los próximos días.

El propósito del líder de los populares es iniciar esta semana una ronda de contactos con otros partidos con representación en la Cámara Baja para recabar apoyos para la investidura, dado que ya cuenta con 172 votos gracias al respaldo de PP, Vox, UPN y CC.

Aún no tiene los votos suficientes para asegurarse la investidura

Sin embargo, le faltan al menos cuatro votos más para asegurarse la investidura, ya que de momento todos los demás partidos se han posicionado en contra: PSOE, Sumar, BNG, PNV, ERC, EH Bildu y Junts.

Con vista a las reuniones que está dispuesto a mantener con estas formaciones, excepto EH Bildu, Feijóo marcó este domingo la hoja de ruta que piensa aplicar para tratar de sacar adelante la investidura que le ha encargado el rey Felipe VI. "Hablar sí, dialogar también. Pero chantajes no, subastas no, someterme a lo que quieran las minorías no".

El PP no no cederá ante "intereses particulares"

Su propósito es "hablar con los grupos políticos que quieran hablar" pero sin caer en "subastas para aplacar los intereses particulares de las minorías". También pretende mantener encuentros "con todos los presidentes autonómicos que quieran aportar" algo en el proceso hacia su investidura, de manera que las reuniones con los grupos parlamentarios en la Cámara Baja podrían ir acompañadas de una ronda de visitas regionales para dar a conocer su alternativa.

Durante un mitin en el Castillo de Sotomayor (Pontevedra), Feijóo declaró ayer que "nunca" será "presidente a cualquier precio" porque quiere llegar a La Moncloa para ser "un presidente libre y no secuestrado, un presidente que tenga capacidad para nombrar y cesar a sus ministros, un presidente al servicio de España y no al servicio de una ambición personal". "No quiero atajos ni chantajes para ser presidente", remachó.

Además, ha incidido en que si finalmente Pedro Sánchez vuelve a ser presidente, "sería la primera vez en la historia de España que aquel que gana las elecciones y le faltan cuatro votos para ser investido presidente del Gobierno tiene que dar paso a aquel que pierde las elecciones y que necesita 24 partidos para disgregar España".

Asimismo, Feijóo considera que Sánchez estaría dispuesto a formar el Gobierno de España "más débil" al estar conformado con "24 partidos" y también que "quebraría el principio de igualdad de todos los españoles".