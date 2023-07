Abascal, sobre las comisiones de PP y Bildu en Vitoria: "Tienden la mano a todos menos a Vox"

El líder de Vox, Santiago Abascal, lamentó este viernes que el Partido Popular tienda la mano "absolutamente a todos menos a Vox", tras ser preguntado por la acusación que hizo el PSOE a los populares de haberse repartido presidencias de las comisiones del Ayuntamiento de Vitoria con EH Bildu, aunque luego haya renunciado a presidirlas.

Así lo indicó Abascal en declaraciones ante los medios antes de comenzar el mitin final de su campaña en Madrid, donde lamentó que lo que se ha visto en esta campaña por parte "de Génova 13 y de la dirección nacional" del PP es que "con la única fuerza que no quieren entenderse es con Vox".

"Curiosamente tienden la mano al PSOE para derogar el sanchismo, piden el voto a los votantes de Podemos para no depender de Vox, a la vez le piden los votos a los votantes de Vox para que no gane el PSOE, pactan con el PRC para ocultar la corrupción, pactan con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona y Collboni no pone la bandera de España es su despacho", afeó.

Ahora, continuó, "vemos que se reparten comisiones con Bildu" en el Ayuntamiento de Vitoria. "No comprendemos nada, es evidente que lo único que molesta a la dirección nacional del PP es Vox", dijo Abascal con "preocupación" porque "a pesar de las diferencias con el PP le hemos tendido la mano" y su respuesta "ha sido tender la mano absolutamente a todos menos a Vox".

El PP señala que es una "tergiversación"

El presidente del PP en Álava, Iñaki Oyarzabal, ha acusado al PNV de "haber querido mentir" en el último día de campaña sobre el reparto de las presidencias de las comisiones en el ayuntamiento de Vitoria, lo que ha achacado a que "el PNV está nervioso porque va a quedar cuarto en Vitoria".

En el mitin de cierre de campaña, Oyarzabal se ha referido al reparto entre el PP y EH Bil de las presidencias de las comisiones en el ayuntamiento de Vitoria. Después de anunciarse este reparto y ante las criticas suscitadas, sobre todo por parte del PNV, el PP ha renunciado a presidir dichas comisiones por la "tergiversación de los hechos" que se ha llevado a cabo.

Oyarzabal ha explicado que el PNV y el PSE "han cambiado hoy su voto para tergiversar la situación" (se han abstenido), de manera que las presidencias quedaran en manos de EHBildu y el PP, sin ningún acuerdo entre estos partidos.

"El PNV de Vitoria ha querido mentir el último día de campaña para engañar al resto de los alaveses y españoles", ha insistido Oyarzabal, quien ha recordado que el PP es el partido que ha impedido que Bildu -el más votado- gobierne en Vitoria.