ELECCIONES EXTREMADURA 2025

"El problema es que se han convocado elecciones": el estupor de Carlos Alsina ante el discurso de Gallardo, tras la debacle del PSOE

El líder del PSOE ha reconocido el "mal resultado", aunque incide en que el PP ha tenido un fracaso estrepitoso, tras no obtener la mayoría absoluta.

ondacero.es

Madrid |

Tras la debacle en las elecciones de Extremadura, uno de los primeros en salir a la palestra para valorar los resultados ha sido Miguel Ángel Gallardo en un discurso que no ha hecho más que 'afear' la enésima noche negra del partido (al menos en sentido electoral, y teniendo en cuenta el último lustro).

Como resumen: el PP sube. Vox sube. Unidas por Extremadura sube. Solo y únicamente baja el PSOE de Miguel Ángel Gallardo. Y baja y mucho. Hasta el peor resultado de su historia en la comunidad. Esta una de las lecturas que grosso modo se puede hacer del resultado de las elecciones de Extremadura y la que a buen seguro copara no pocos titulares en las próximas horas y días.

El líder del PSOE extremeño ha reconocido el "mal resultado" de los comicios. Aunque también ha querido incidir en que las elecciones han sido, sobre todo, un "fracaso estrepitoso del PP", ya que buscaba una mayoría absoluta que no han acabado consiguiendo; y, con todo -dice- se vuelve a la casilla de salida, puesto que siguen necesitando todavía más a la ultraderecha para gobernar.

La ironía de Carlos Alsina

En Onda Cero todos los tertulianos y analistas que acompañan a Carlos Alsina en el especial de elecciones no han ocultado el estupor ante el discurso de Gallardo. "Es un líder político al que le molestan las elecciones", ha espetado Alsina.

"La conclusión para el señor Gallardo es que no ha dimitido a esta hora de la noche; el problema es que haya habido elecciones", ha ironizado Alsina, quien no ha dejado de insistir: "El problema es que le han convocado unas elecciones".

En este sentido, se ha referido al supuesto "fracaso" del PP del que habla Gallardo: "A mí algún matemático me tiene que explicar: si antes Guardiola a esta hora tenía 28 y, por tanto, necesitaba 5 de Vox para ser investida; y ahora tiene 29 y solo necesita 4... ¿Por qué depende más ahora que antes de la ultraderecha?", decía Alsina.

