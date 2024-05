¿Es obligatorio votar en las elecciones europeas el 9 de junio?

Entre el 6 y el 9 de junio, las ciudadanas y ciudadanos de los países de la Unión Europea tienen una cita con las urnas. Y aunque votar es un derecho, no es obligatorio hacerlo. Tanto el voto como la abstención son derechos electorales.

Normalmente, cuando un ciudadano opta por no votar en las elecciones, ni por correo ni de forma presencial está ejerciendo su derecho de abstención. Esta decisión solo afecta a los datos de participación, pero no repercute en el resultado electoral final. No es el caso de votar en blanco, que sí afecta al resultado final de las elecciones.

¿Quién puede votar en las elecciones europeas?

Para votar en las elecciones europeas en España se deben cumplir estos requisitos:

Tener 18 años cumplidos el día de la votación.

Tener la nacionalidad española y residir en España o en el extranjero (salvo si optas por votar en tu Estado miembro de residencia).

Ser nacional de otro país de la Unión Europea residente en España.

¿Dónde y cómo se puede votar?

Tal como indica la web creada para explicar las elecciones europeas, dependiendo del lugar en el que te encuentres, puedes votar teniendo en cuenta estos aspectos: