El polémico cartel de Vox en el Metro de Madrid contra las ayudas a los inmigrantes

A menos de una semana de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de marzo, Vox ha publicado un polémico cartel en el Metro de Madrid en el que ataca directamente a las ayudas a la inmigración. La formación encabezada por Rocío Monasterio en la Comunidad censura que se otorguen ayudas al alquiler a inmigrantes.

Según apuntan en el cartel, "los madrileños destinan el 57% de su salario al pago del alquiler" que recuerdan, "no para de subir". Sin embargo, Vox critica que las ayudas "se las llevan siempre los mismos".

El cartel viene acompañado de la imagen de un documento del año 2021 de las ayudas al alquiler en la Comunidad de Madrid, en el que se puede una lista de personas que habían sido admitidas. Los 16 nombres que aparecen en esta lista de "sectores preferentes" son de origen árabe, como Mustapha, El Hassan o Kamal y vienen acompañados de un sello en el que pregunta "¿Y tú?".

Asimismo, en el documento también se ofrece un código QR en el que se puede consultar la resolución de estas ayudas.

División en las redes sociales

El cartel ha dividido a la sociedad en las redes sociales. Unos usuarios han cargado contra él, calificándolo de racista, mientras otros lo han apoyado alegando que "van primero los españoles".

Esto no es Marruecos, esto es España

Por su parte, durante un mitin electoral en Ceuta, Santiago Abascal ya se pronunció en este sentido. "Esto no es Marruecos, esto es España", declaró y lamentó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está rendido a la marroquinización de Ceuta".

Según Abascal, desde que llegó a la ciudad autonómica ha "tenido la sensación de no estar en Ceuta, parecía que estaba en Beirut". "He visto Ceuta muy cambiada en cuatro años, he dicho que parecía Beirut, pero parecía Hernani, porque esto lo he vivido, porque sé lo que es el miedo de la gente, y el régimen de vivas es una sociedad sin libertad, con miedo. Hemos venido a devolver la libertad a los ceutíes", explicó.

¿Es España racista?

Esta campaña de Vox, bajo el lema 'Vota seguro', surge en medio del debate nacional de si España es racista que se ha creado por los cánticos racistas al delantero del Real Madrid Vinicius Jr. en Mestalla durante un partido contra el Valencia.