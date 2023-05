Ayuso insiste en la ilegalización de Bildu: "Es una batalla que se debería dar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha concedido una entrevista al diario La Razón en la que ha insistido en que la ilegalización de Bildu es una "batalla que se debería dar" porque "ellos no van a parar".

La popular afirma que hay que ser "eficaces" y que no sabe si tiene que ser ahora o con otra mayoría parlamentaria cuando podría comenzar ese proceso, "pero sí se podría instar al Congreso o al Senado a pedir al Gobierno que por la Ley de Partidos se ilegalice".

La llegada de Bildu a las instituciones

Asegura que cómo puede ser que personas con delitos de sangre representen hoy a los ciudadanos: "La posición preocupante es la del presidente del Gobierno. Decía que no pactaría jamás con Bildu y lo estamos viendo. Nosotros simplemente proponemos, desde distintas opiniones que en el fondo confluyen en la misma idea, qué se puede hacer ante semejante despropósito".

La presidenta no considera un "triunfo" de la democracia que Bildu esté ahora en las instituciones. Para ella, el éxito es el cosechado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, "por la ilegalización de Batasuna, que fue lo que les cortó el grifo de los dólares, o el trabajo de la Audiencia Nacional y de tantos jueces y fiscales. Estrangular a ETA con el Estado de Derecho".

El 28-M no va "de izquierdas o derechas"

Asimismo, Ayuso habla del momento crítico que está viviendo nuestro país y afirma que las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28-M no van de izquierda o derecha, sino de dejar que el país siga en manos de quien ha decidido que "el fin justifica los medios".

"Yo estoy convencida de que el pueblo español esto no lo quiere, esto no lo ha pedido. Esto no va de izquierda o derecha, sino de que todos aquellos que queremos un país unido en las diferencias y en la pluralidad, sigamos conviviendo en las reglas que nos dimos todos o que dejemos España en manos de aquellos que creen que el fin justifica los medios y que abiertamente nos dicen que odian nuestro país", afirma.