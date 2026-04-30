Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Comienza esta noche la campaña electoral andaluza"

El caso mascarillas vuelve al centro de la actualidad política y judicial con declaraciones clave que elevan la presión sobre el Gobierno, mientras el escenario parlamentario y electoral sigue tensionándose. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Aldama señaña a Sánchez y al PSOE

Lo primero es Aldama. Bueno, hoy a partir de las diez se retoma el juicio por el caso mascarillas con las declaraciones primero de Koldo y posteriormente de Ábalos, que podrán responder si lo desean a lo dicho ayer por el comisionista y los días anteriores por los investigadores de la UCO. Como había hecho saber el entorno de Aldama, efectivamente, su declaración fue una acusación directa a Pedro Sánchez. Situándole como el responsable de la trama, que es la frase que más se destaca hoy en todos los diarios.

Sánchez era el número uno de la trama corrupta. Ábalos, el dos. Koldo, el tres. Y él sería el número cuatro en contra de lo que sostiene la UCO. Mostró en varias ocasiones Aldama su arrepentimiento por su pertenencia a la trama. Quería forrarse, dijo, y fueron Ábalos y Koldo quienes le captaron a él. En contra de lo que también sostiene la UCO.

Desde el primer minuto Aldama apuntó al presidente del gobierno afirmando que estaba al tanto de todo y que así, según él, se lo hizo saber. También de la supuesta financiación del partido. Como se ha hecho toda la vida, con empresas que pagaban una comisión a cambio de la adjudicación de alguna obra. Con Aldama llevando en sobres o bolsas de hasta 250.000 euros el dinero en efectivo y con Koldo repartiéndolo después para hacerlo pasar por donaciones.

Otra parte de la financiación tanto del PSOE como de la Internacional Socialista se habría hecho con cupos de petróleo venezolano a cambio de que el gobierno español apoyase primero a Juan Guaidó y, después, a Delcy Rodríguez como vicepresidenta del entonces régimen de Maduro.

La estrategia política de Sánchez y la tensión parlamentaria

Cuanto peor está la imagen de Pedro Sánchez y menos respaldo tiene tanto en el Parlamento como en las encuestas más lejos aspira a llegar en el Palacio de la Moncloa. Primero apostaba por acabar la legislatura; después por gobernar también la siguiente entrando en la década de los treinta; y ayer habla de estar al frente de otra legislatura más llegando a 2035. Así tendría más tiempo para cumplir con la Constitución y llevar al Parlamento un proyecto de presupuestos.

Salvo necesidad no acostumbra el presidente a halagar en público. Ayer tiró de almíbar para dirigirse a la portavoz peneuvista Vaquero cuando ésta le preguntó si quería llegar a la próxima convocatoria electoral sólo o acompañado.

El cisma que no está logrando cerrar el PSOE es el relativo al decreto caído sobre la prórroga de alquileres. Sumar presiona con rehacerlo y volverlo a llevar al Consejo de Ministros tantas veces como sea necesario. Mientras que la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, prefiere pactarlo antes para que no vuelva a repetirse la incertidumbre actual respecto a los contratos.

Junts ya ha dicho que si se deja fuera de la prórroga automática a los inquilinos morosos y va acompañado de beneficios fiscales para los propietarios sí se plantea apoyarlo.

Arranque de la campaña en Andalucía

A medianoche comienza la campaña en Andalucía. Enhorabuena para los seis millones y medio de andaluces que van a poder votar y seguro que disfrutarán las próximas dos semanas de los mítines en los que los candidatos expongan sus propuestas y resuelvan sus dudas. ¿Verdad?

La campaña comienza con María Jesús Montero sin ser capaz de remontar los malos augurios que le daban las encuestas desde su desembarco andaluz. Y sin que Juanma Moreno se haya visto perjudicado en la previsión de victoria amplísima por los pactos entre PP y Vox en Extremadura o Aragón.

Es más, las últimas encuestas, incluido el CIS, ven posible que revalide la mayoría absoluta. Vox, que suele mejorar en las campañas, ya le ha empezado a advertir que si Moreno le acaba necesitando tendrá que tragar también con lo de los españoles, primero y ni un mena más. Aplaude Moreno que Vox siga por ese camino mientras él defiende