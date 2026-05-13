Sánchez busca movilizar el voto hacia el PSOE andaluz: "Estoy a media tarea, el Gobierno de coalición tiene que pervivir más allá de 2027"

El presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas ha arropado a María Jesús Montero en un mitin en Pulianas, Granada. "Si alguien puede arreglar la sanidad pública en Andalucía es María Jesús Montero", ha aseverado Sánchez.

El mitin se ha centrado en el lema de campaña socialista, la defensa lo público y en la crítica al Partido Popular y Vox, a los que tacha de aliados "privatizadores": "Gestionamos mucho mejor que ellos. Hemos tenido este último ejemplo del hantavirus en la isla de Tenerife con un reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud y hasta del propio Papa".

A dos días de que acabe la campaña electoral andaluza, Pedro Sánchez y María Jesús Montero están formando un tándem para intentar movilizar a su electorado en un escenario poco halagüeño para los socialistas en el que las encuestas vaticinan que pueden sufrir la peor derrota de su historia. Lo más optimista podría ser igualar los resultados que obtuvo Juan Espadas en 2022: 30 escaños.

La secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 17 de mayo, María Jesús Montero, ha apelado a los indecisos y abstencionistas y les ha pedido que, si alguna vez votaron a su partido, lo hagan de nuevo: "No los decepcionaremos".

Estamos ante un referéndum por la sanidad pública, la educación o la vivienda

Tanto la alocución de Montero como la de Sánchez han consistido en atacar el modelo sanitario del PP andaluz de Juanma Moreno una vez más. Montero ha prometido "cambiar en los próximos cuatro años" la sanidad pública. También se ha deshecho en halagos con el presidente del Gobierno con un chascarrillo fácil en el que ha hecho alusión a la crisis del hantavirus: "Qué más quisieran otros países tener a un Pedro Sánchez que siempre nos lleva a buen puerto como ha llevado a buen puerto la crisis del Hantavirus".

Montero ha ensalzado que el líder socialista "siempre dialoga y alza la voz" para "impulsar" medidas como "mejores salarios". La candidata ha abogado por "propuestas ante las encuestas".

Según Montero, "estamos ante un referéndum por la sanidad pública, la educación o la vivienda". Pedro Sánchez también ha cargado contra Moreno Bonilla por su gestión sanitaria: "Da igual, se hace o con el descaro de Ayuso o a la chita callando como Moreno Bonilla, pero son las dos caras de la misma moneda, los recortes, la privatización y la desigualdad que provocan".