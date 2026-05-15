Montero no renuncia al optimismo pese a las nefastas previsiones: "Faltan horas para que vuelva como presidenta"

A dos días de las elecciones andaluzas y con unas encuestas muy desfavorables para el PSOE, María Jesús Montero se aferra al optimismo y a la movilización del voto de izquierdas. La candidata socialista insistió en que todavía cree posible una remontada y aseguró ante cientos de militantes que "faltan horas" para que vuelva "como presidenta de la Junta de Andalucía".

La líder del PSOE andaluz protagonizó un mitin junto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la sala Momart de Cádiz, en un acto con unas 600 personas, según la organización. Allí volvió a lanzar el mensaje central de la recta final de campaña: activar al electorado progresista y recuperar antiguos votantes socialistas desencantados.

"Quiero pedir encarecidamente a todo aquel que haya depositado alguna vez la papeleta del PSOE que vuelva a confiar en nosotros", reclamó Montero, consciente de que parte del voto de izquierdas se encuentra fragmentado o desmovilizado.

La candidata insistió además en que el PSOE-A es "la única alternativa real al Gobierno de la derecha" y pidió que el voto progresista "no se despiste" hacia otras formaciones. Todo ello pese a que los sondeos siguen dibujando un escenario muy complicado para los socialistas y apuntan a una nueva victoria de Juanma Moreno.

La sanidad, eje de campaña

Montero volvió a centrar buena parte de su discurso en la situación de la sanidad pública andaluza, convertida en el principal eje de confrontación con el PP durante toda la campaña.

La dirigente socialista prometió que, si llega al Gobierno andaluz, un médico de cabecera atenderá en 48 horas y las consultas con especialistas no superarán los dos meses de espera. Frente a ello, acusó al Ejecutivo de Moreno de impulsar un modelo de "privatización" de la sanidad.

"Todo aquel que esté preocupado por la salud de los suyos tiene que votar al PSOE", defendió, presentando las elecciones como un "referéndum sobre los servicios públicos".

"Vamos a dar la sorpresa"

Pese a las previsiones demoscópicas adversas, Montero reivindicó que el PSOE está haciendo "un campañón" y aseguró que todavía hay margen para cambiar el resultado.

"Vamos a dar una sorpresa el domingo", proclamó ante los asistentes, convencida de que la movilización de última hora puede alterar el escenario que anticipan las encuestas.

La candidata socialista también aprovechó el acto para cargar contra el PP por la denuncia presentada —y posteriormente retirada— sobre una actuación de carnaval prevista para la jornada de reflexión en Alcalá de Guadaíra. Montero acusó a los populares de intentar "censurar" actividades culturales y advirtió de que "a Cádiz nunca nadie le ha callado la boca".

Zapatero, el gran apoyo de campaña

En la recta final de campaña, José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en uno de los principales respaldos políticos de Montero. La dirigente socialista le dedicó palabras de admiración y aseguró que le gustaría parecerse a él "cuando dentro de unos años termine de ser presidenta".