Valverde y 'Purito' participarán en La Vuelta 2015

Dos de las principales figuras del pelotón ciclista español, Alejandro Valverde y Purito Rodríguez, estarán en la Vuelta a España que empezará el 22 de agosto en Puerto Banús (Marbella), según ha anunciado el director general de Unipublic, Javier Guillén.

Tras finalizar el domingo el Tour de Francia, Guillén confirma la presencia en la ronda ciclista de "Purito, Valverde, Mikel Landa... Casi todos los grandes ciclistas españoles estarán en La Vuelta".

Respecto a si estará el doble vencedor del Tour, Chris Froome, ha asegurado que no lo sabe. "A él le gusta mucha la Vuelta y todavía no ha dicho que no vaya a hacerla. Si no viniera ya lo habría dicho", a lo que ha añadido: "Éste es el año para que venga".

Guillén ha efectuado estas declaraciones en el Ayuntamiento de Castellón, donde el consistorio de la capital de la Plana y la Diputación provincial han sellado con Unipublic el convenio por el que la ciudad acogerá la meta de la décima etapa que tendrá lugar el 31 de agosto y que unirá las poblaciones de Valencia y Castellón. En el acto han participado la alcaldesa, Amparo Marco, y el presidente de la Diputación, Javier Moliner, como representantes de las autoridades locales.

La etapa tendrá dos dificultades montañosas, la primera de ellas el puerto del Oronet, de 495 metros de altitud y de 3ª categoría, aunque destaca el paso por el Desierto de Las Palmas, con puerto de 2ª categoría y que se coronará a 425 metros de altitud cuando resten 10 kilómetros para la meta. La presencia de este puerto tan cerca de la meta "convertirá en nerviosa la llegada de la etapa", según ha destacado Guillén, quien cree que podría evitar que los velocistas se disputen la etapa al sprint.

Unipublic calcula un "importante impacto económico" para las ciudades que acogen La Vuelta a España, ya que la caravana congrega a unas 3.000 personas, cuyo grueso pernoctará en Castellón al ser una jornada de descanso la del día siguiente. A ello se une el impacto turístico que dejan las retransmisiones televisivas por los millones de aficionados que siguen la prueba.

Desde la capital castellonense, el presidente de la Diputación, Javier Moliner, destaca que "numerosas poblaciones de la provincia se darán a conocer gracias al paso del pelotón más internacional que circula por las carreteras castellonenses". Además, la alcaldesa Amparo Marco ha asegurado estar "orgullosa de que Castellón acoja la meta de una etapa de La Vuelta".