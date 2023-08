En algo menos de 9 horas España jugará los octavos de final del Mundial Femenino contra Suiza, a la que todavía no le han marcado ningún gol. El seleccionador de España, Jorge Vilda, ve a su equipo capacitado para pasar de ronda.

Noticias Deportes 22:00 (04/08/23)

En algo menos de 9 horas España jugará los octavos de final del Mundial Femenino contra Suiza, a la que todavía no le han marcado ningún gol. El seleccionador de España, Jorge Vilda, ve a su equipo capacitado para pasar de ronda. El Celta, ha rescindido el contrato de Santi Mina tras ser condenado a 4 años de prisión por abuso sexual.Djibril Sow, ex futbolista del Eintracht de Frankfurt es nuevo jugador del Sevilla a cambio de 10M + 3 en variables.Además, Chigrynski, ex central del FC Barcelona firma por 3era vez con el Shaktar Doneskt, esta vez por una temporada a sus ya, 36 años.Y en baloncesto, España se está enfrentando a Venezuela con 23-17 para España en el primero de los 5 amistosos previos de La Roja al Mundial