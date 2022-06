Síndrome de Müller-Weiss: ¿por qué Rafa Nadal juega con el pie dormido?

"Es obvio que con las circunstancias en las que estoy jugando no puedo ni quiero continuar. Lo único que podía hacer para tener opciones de ganar aquí era dormir el pie. He jugado con inyecciones en el nervio para dormirlo. Por eso he podido jugar, porque no sentía el pie. Es un gran riesgo a que se doble el tobillo o cualquier otra cosa", declaró Rafa Nadal en la rueda de prensa posterior a la final de Roland Garros ante Casper Ruud.

El tenista manacorí sufre desde hace tiempo una lesión crónica en su pie izquierdo que en los últimos meses se ha agravado y le ha ocasionado muchos problemas. A pesar de ella, Nadal ha salido campeón en los dos Grand Slam que se han disputado este año: Open de Australia y Roland Garros.

El síndrome de Müller-Weiss ha llevado a Nadal ha replantearse su vida y su carrera deportiva en varias ocasiones, y desde su eliminación en el Masters 1000 de Roma se han sucedido las declaraciones del manacorí hablando claramente de lo mucho que sufre. Durante este Roland Garros, incluso, ha dejado entrever en varias ocasiones su posible retirada.

¿Qué es el síndrome de Müller-Weiss?

El síndrome de Múller-Weiss es una dolencia en el escafoides que le fue diagnosticada en 2005, apenas unos meses después de levantar su primer Roland Garros. Es una lesión degenerativa que le ha debilitado el hueso y la articulación astrágalo-escafoidea hasta el punto de provocarle una artrosis en el escafoide del pie izquierdo que le produce un dolor persistente que se agudiza cada vez que practica ejercicio.

El doctor Ripoll, en declaraciones a Antena 3 Noticias, explicaba "cualquier personas con esta lesión no podría ni cruzar una habitación" y que es una lesión que "duele incluso en reposo". Otro de los hándicaps para el tenista es que es una dolencia que no se puede operar, ya que, según Ripoll, "le invalidaría para la práctica del deporte".

¿Cómo ha jugado Rafa Nadal Roland Garros?

Rafa Nadal ha pasado este lunes por los micrófonos de Espejo Público, donde ha explicado sus dolores y rutinas en los últimos días para poder jugar Roland Garros. "Me dormían el pie a distancia, me hacían bloqueos con anestesia en los nervios", explicaba un Nadal que tiene claro que este "es un tema que no se puede alargar en el tiempo".

A pesar de todo, agradecía a los médicos este tipo de tratamiento porque le ha permitido "estar centrado en lo que tenía que estar, que era jugar a tenis".

Sobre las especulaciones sobre una posible retirada, Rafa Nadal ha sido claro y ha explicado que "las dudas son lógicas, soy el primero que las tiene. Disfruto haciendo lo que hago y mientras se pueda lo intentaré seguir haciendo".