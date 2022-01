Rafa Nadal, sobre Djokovic: "Ningún tenista está por encima del Open de Australia"

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado que el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, es "mucho más importante que cualquier jugador" y seguirá siendo "grande" participe o no el serbio Novak Djokovic, detenido después de cancelarse por segunda vez su visado, y ha reiterado que le respeta a pesar de que "no" esté "de acuerdo con muchas cosas que hizo en las últimas semanas".

"Os digo una cosa, está muy claro que Novak Djokovic es uno de los mejores jugadores de la historia, pero no hay un jugador en la historia que sea más importante que un torneo. El Abierto de Australia es mucho más importante que cualquier jugador. Si finalmente juega, estará bien. "Si no juega, el Abierto de Australia será grande con o sin él", declaró en rueda de prensa.

"Cansado" de toda la polémica que se ha generado

El balear reconoció que está "cansado" de toda la polémica en torno al balcánico, con el que tiene "una buena relación" a pesar de su diferente postura respecto a la vacuna contra el coronavirus. "Honestamente, estoy un poco cansado de la situación porque creo que es importante hablar sobre nuestro deporte, sobre el tenis. Le deseo lo mejor. Le respeto, a pesar de que no esté de acuerdo con muchas cosas que hizo en las últimas semanas", confesó.

El de Manacor, que ganó el 'grande' australiano en 2009 y que aspira a deshacer el empate a 'Grand Slams' con Djokovic y Roger Federer (20), valoró también el estado de Melbourne Park. "Las canchas son rápidas, la bola cambia por completo al jugar de noche o de día, la tendencia ha sido que las pelotas tomen menos efecto, pero me debo adaptar a eso aunque beneficie más a los que golpean plano", subrayó.

Pablo Carreño también habla al respecto

Otro de los tenistas españoles que se ha posicionado al respecto ha sido Pablo Carreño, muy claro en sus declaraciones: "Una de las normas claras y fundamentales es estar vacunado para venir aquí, así que yo creo que lo que hay que hacer es vacunarse y si no estás vacunado, pues no venir. Cada uno es libre de hacer o intentar hacer lo que pueda y estamos en estos líos -que al fin y al cabo no es bueno para el tenis que se hable tanto de estas cosas-, que tengamos que estar pendientes ahora de si van a dejarle jugar o no, de si hay que cambiar o no el cuadro. Creo que es un poco complicada la situación".