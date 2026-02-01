El enfado de Alcaraz por el cierre del techo durante la final con Djokovic: "Es injusto"

Carlos Alcaraz ha protestado ante el juez de silla cuando ha visto que el techo retráctil de la pista central estaba prácticamente cerrado, salvo por una pequeña franja que permanecía abierta: "Han cerrado el techo y no le ha gustado un pelo a Carlos", han comentado en Radioestadio, donde han explicado la secuencia de lo ocurrido.

"El techo lleva en ese estado -cerrado al 75%- desde que empezó la final, sólo con una franja abierta. Y Carlos le estaba preguntando al juez de silla por qué estaba cerrado a ese nivel, siendo el torneo que es en el que tiene que estar abierto", han comentado.

"Es injusto"

"¿Por qué se está cerrando? [...] Es injusto", se le oía comentar al murciano, que se quejaba de que no se hubiera informado a los jugadores de algo que podía afectar al juego.

La protesta de Alcaraz se ha producido al final del segundo set del partido, cuando Novak Djokovic había aprovechado para retirarse al baño antes de que diese comienzo el tercero.

El español y el serbio empatan a un set en el inicio de la final del Open de Australia de tenis, en Melbourne. El primer parcial fue para el tenista de Belgrado por 2-6. Un marcador que le devolvió el murciano en el segundo (6-2).