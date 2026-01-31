Alcaraz vs Djokovic en Melbourne: el choque generacional por el trono del tenis

Alcaraz llega a su primera final en Melbourne tras cinco años de presencia constante en el top‑10, mientras Djokovic aspira a ampliar su récord absoluto de títulos de Grand Slam y seguir engrandeciendo una carrera antológica. El escenario será la Rod Laver Arena, donde el serbio ya ha levantado 10 títulos, y donde el español intentará dar el salto definitivo a la categoría de leyenda.

El fenómeno Alcaraz llega en su máximo exponente

Carlos Alcaraz figura como número uno del ranking ATP con 12.050 puntos, por delante de Jannik Sinner (11.500) y Alexander Zverev, según la clasificación actualizada a finales de enero de 2026. El español ha consolidado su liderato con un juego agresivo, movilidad extrema y capacidad para resolver partidos largos, como el que le enfrentó a Zverev en semifinales, que se prolongó cinco horas y 27 minutos y que ganó 6‑4, 7‑6(5), 6‑7(6), 6‑4, 6‑4.

El tenista de 22 años atraviesa uno de los periodos más brillantes de su carrera. En apenas unos meses, el murciano ha encadenado títulos de enorme prestigio, finales de máximo nivel y actuaciones que lo han consolidado como la gran referencia del tenis mundial. Su rendimiento entre la segunda mitad de 2025 y el arranque de 2026 ha sido una demostración de madurez competitiva, versatilidad y una capacidad de reinvención que lo distingue incluso entre la élite.

El punto de inflexión llegó en Roland Garros 2025, donde Alcaraz conquistó la arcilla de París tras una final maratoniana ante el transalpino. El español firmó una de sus victorias más memorables en un duelo que puso de manifiesto su resistencia física y su creciente inteligencia táctica.

Apenas unos meses después, en septiembre, reafirmó su dominio levantando el trofeo del US Open 2025, nuevamente superando a Sinner en la final. Ese título significó su sexto Grand Slam y confirmó su hegemonía en un año donde acumuló también múltiples conquistas en Masters 1000.

Su cierre de temporada quedó marcado por la final de las ATP Finals 2025, donde volvió a enfrentar a Sinner, el hombre que más ha exigido su evolución en esta etapa de rivalidad intensa. Aunque el italiano se impuso, Alcaraz dejó patente que su techo competitivo está lejos de alcanzarse, llegando al torneo como líder indiscutible del circuito.

En el torneo australiano, Alcaraz ha superado a rivales como Tommy Paul, Arthur Fils y, en semifinales, al tercer sembrado Alexander Zverev, demostrando solidez en el saque y una capacidad de respuesta notable en momentos de máxima presión. A sus 22 años, este torneo supone su primera final en Melbourne.

Djokovic, una carrera legendaria que sigue sumando capítulos

A los 38 años, Novak Djokovic continúa desafiando al tiempo y a la lógica del deporte moderno. El veterano tenista serbio ha protagonizado una etapa de carrera digna de un héroe épico: acumulando títulos, superando marcas históricas y llegando a las instancias decisivas de los torneos más grandes del calendario.

En el tramo final de la temporada 2025, Djokovic añadió otro capítulo a su ya legendaria hoja de servicios. En noviembre de 2025 se proclamó campeón del ATP 250 de Atenas, imponiéndose a Lorenzo Musetti en la final por 4-6, 6-3, 7-5. Este triunfo marcó el título número 101 de su carrera, una cifra que lo sitúa entre los tres tenistas con más títulos de la historia del circuito profesional y lo convierte en el campeón más veterano en ganar un torneo ATP desde 1977.

Ese éxito en tierras griegas fue, además, la segunda corona de la temporada 2025 para Djokovic, tras haber levantado previamente el trofeo en Ginebra en mayo. Sin embargo, tras ganar en Atenas, el serbio se vio obligado a retirarse de las ATP Finals de Turín debido a una lesión en el hombro, una decisión que confirmó que, incluso para un atleta de su estatura, la gestión física sigue siendo crucial.

En el Australian Open 2026, Djokovic ha firmado un balance perfecto: victorias en primera, segunda y tercera ronda, un pase a cuartos por retirada de Jakub Menšík y un triunfo ante Lorenzo Musetti en cuartos antes de doblegar a Sinner. Con 24 Grand Slams en su palmarés, el serbio busca su 11.º título en Melbourne y el 25.º en total, cifra que le situaría aún más lejos de sus rivales históricos en el palmarés absoluto.

Un nueva contienda en este histórico duelo generacional

En el historial directo, Djokovic y Alcaraz se han enfrentado en ocho ocasiones, con un balance de 5‑3 a favor del serbio, según datos de la ATP actualizados a 2025. Tres de esos duelos se han disputado en Grand Slams: Cuartos de final del Australian Open2025, que ganó Djokovic, y las finales de Wimbledon 2023 y 2024, que se llevaron Alcaraz en cinco y tres sets, respectivamente.

Además, se enfrentaron en la final olímpica de París 2024, donde Djokovic se impuso por 7‑6(3) y 7‑6(2), conquistando la medalla de oro.

Qué significa este Grand Slam para cada uno

Para Alcaraz, una victoria supondría su séptimo Grand Slam y su primer título en el Australian Open, lo que le convertiría en el noveno tenista en la historia en ganar un ‘grande’ en cada superficie y en cada gran torneo del calendario. Además, reforzaría su posición como número uno del mundo y consolidaría su estatus como heredero natural del trono que ha dominado Djokovic durante más de una década.

Para Djokovic, el triunfo significaría su 25.º Grand Slam, ampliando aún más su récord absoluto y reafirmando su condición de tenista más exitoso de la historia en títulos de Grand Slam. Su último triunfo en un torneo ATP 2000 casualmente data del Australian Open 2024, donde conquistó su 23.º ‘grande’, y este título de Melbourne 2026 le permitiría superar esa marca y reforzar su dominio en el circuito.

El duelo del domingo no solo decidirá quién se lleva el trofeo en Melbourne, sino que puede acelerar el relevo generacional o, por el contrario, retrasar aún más la fecha en la que alguien logre desbancar a Djokovic del trono de los récords.