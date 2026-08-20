Carlos Alcaraz regresará a las pistas en el US Open

Han tenido que pasar 138 días para que Carlos Alcaraz vuelva a sentirse en condiciones de disputar un Grand Slam. La lesión de muñeca que sufrió el pasado 14 de abril durante la primera ronda del Conde de Godó le ha mantenido apartado del circuito durante casi cuatro meses.

El murciano, que a sus 23 años se mantiene como número tres del ranking mundial, tenía como objetivo inicial regresar en el Masters 1000 de Cincinnati disputado la semana pasada. Sin embargo, Alcaraz y su equipo optaron por la precaución y decidieron posponer el retorno para reaparecer directamente en el US Open, torneo que arranca a principios de la próxima semana y donde el español defenderá el título conquistado la pasada edición.

Durante este periodo de inactividad, el tenista de El Palmar ha causado baja en citas clave del calendario como el Mutua Madrid Open, Roma, Roland Garros, Queen’s, Wimbledon, Canadá y Cincinnati. Una prolongada ausencia que le ha impedido defender un total de 6.130 puntos en el circuito ATP.

Ha sido el propio jugador quien ha confirmado la noticia a través de sus redes sociales con un optimista «Here we go» acompañado de la bandera de Estados Unidos, certificando así su regreso a las pistas.