Robert Moreno: "Estos días hemos trabajado sobre cómo atacar a equipos muy replegados"

"Ante Noruega y Suecia nos faltó puntería, porque ocasiones sí generamos. Pero también faltó generar más ocasiones. Ya lo dije antes, hemos hecho mucho hincapié estos días en atacar a equipos replegados porque creemos que estos partidos van a ser contra equipos replegados o muy replegados", ha insistido Moreno en rueda de prensa.

"Pero en una semana, relativamente corta, no te da tiempo a trabajar todo lo que te gustaría. Y además, cualquier persona tiene un límite de atención a conceptos y repetir sería contraproducente", ha comentado acerca de cómo prepara estas dos últimas citas en el Grupo F.

España lidera dicho grupo y ya tiene el billete a la EURO 2020, aunque busca terminar la fase de clasificación con el mayor número posible de puntos en su casillero. Esa buena dinámica refuerza a Moreno en su cargo de seleccionador, pero él sigue esquivando las preguntas acerca de su futuro tras esa próxima Eurocopa multisede.

"No solo en el fútbol, también en la vida he aprendido que lo único que puedes controlar es lo que está a tu alcance. Yo lo que hago es seguir con el trabajo y me centro en ganar a Malta, en ganar los dos partidos y en ser mejor cada día. No es algo que me plantee, la verdad", ha respondido sobre si piensa en que desde la RFEF le ofrezcan un contrato de mayor duración.

Por otra parte, ha admitido que la versatilidad de Adama Traoré en ataque era precisamente "una de las características que se puede destacar" del jugador del Wolverhampton Wanderers, ausente en esta convocatoria por una lesión de última hora. "Queríamos tener a Adama para dos partidos en los que el rival se puede replegar, pero sufrió el fin de semana un pinchazo", ha recordado.

"Hablé con él, quería jugar con España, pero me dijo que no podía venir y que le sabía mal. Hace un año y medio que lo estábamos siguiendo, lo habíamos metido en las dos últimas prelistas. Lo conozco con creces. Salió de La Florida, el club de mi barrio; jugó en el Hospitalet, club al que entrené, luego lo tuvimos en el Barça... No es una sorpresa ni un capricho para nosotros", ha aseverado.

Igualmente, no ha desvelado si todos los porteros tendrán minutos en ante Malta y Rumanía. "Mañana lo veréis, o el lunes, porque hay dos partidos. Es algo que dije y me gusta tener palabra. Los entrenadores muchas veces cambiamos de opinión, y las personas en general, porque reciben más información... También dije que eso sería si todos se mantuvieran en su nivel, lo cual creo que se está dando", ha sorteado.

Por último, ha subrayado en la postura de la RFEF sobre la polémica con el público en uno de los entrenamientos en Cádiz. "Es algo que está fuera de mi alcance. Desde que llegamos con Luis Enrique, nos pusimos a hacer el primer entrenamiento y el último en abierto. El 'presi' se ha movido, han hecho lo que han podido y con la colaboración de todos se ha conseguido que se pudiera ver el último", ha indicado al respecto.