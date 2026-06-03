Toni 'Récord Guinness' Bou

Toni Bou ha logrado este miércoles un nuevo récord Guinness tras superar con éxito el reto celebrado en Piera, su localidad natal. El 39 veces campeón del mundo ha realizado 53 saltos sobre su rueda trasera en un círculo de bidones Repsol situados en la rotonda de Piera que lleva su nombre. Un ejercicio de precisión, técnica y control con el que ha vuelto a demostrar por qué es el piloto más laureado de la historia del trial, en un escenario volcado con su ídolo local. Hoy la localidad de Piera ha sido una gran fiesta.

El desafío ha tenido lugar en la rotonda Toni Bou, donde se encuentra la estatua dedicada al piloto, un emplazamiento especialmente simbólico para afrontar una nueva marca internacional. Acompañado por familiares, numerosos vecinos, aficionados y medios de comunicación, Bou volvió a convertir Piera en el centro de atención del mundo del trial con una acción que ha unido espectáculo, emoción y deporte de máximo nivel.

Este nuevo reconocimiento de Guinness World Records es el tercero de su palmarés: el 11 de octubre de 2014 inscribió su nombre por primera vez en el libro de los récords al hacer un en salto vertical con rampa de 3,24 metros. Tres años después, en 2017, Toni Bou subió el listón hasta los 3,28 m. y añadió un nuevo récord de salto en parado, de 2,05 m. Con el de este miércoles, el piloto del equipo Repsol Honda HRC amplía una trayectoria única, marcada por sus 39 títulos mundiales, 168 victorias y 226 podios en TrialGP, además de otras 99 victorias y 117 podios en X-Trial.

Toni Bou durante una prueba. | OC

Tras completar el intento, Toni Bou ha recibido la certificación oficial del récord por parte de la jueza del Guinness World Records, Anouk de Timary, compartiendo este momento tan especial con todos los asistentes en su localidad natal. El acto contó también con la presencia del Secretario de Deportes de la Generalitat, Abel García Marín, la alcaldesa de Piera, Carme González, y también del equipo Repsol Honda HRC, que quisieron acompañar al piloto en este nuevo hito de su carrera deportiva.

El piloto español se sentía muy contento de lograr este récord en su localidad natal: "Estoy muy contento de haber conseguido este nuevo récord Guinness y hacerlo aquí, en Piera, lo hace todavía más especial. Era un reto muy técnico, que exigía mucha precisión y concentración, y físicamente ha sido complicado, mucho más de lo que parecía desde fuera. Poder compartirlo con mi gente, mi familia, los vecinos y todos los aficionados ha sido increíble. Es un día que recordaré siempre y quiero dar las gracias a Repsol y a mi equipo por haberlo hecho posible".