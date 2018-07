¡Lorenzo manda callar a todos!

Después de un invierno con muchas declaraciones y comentarios fuera de lo normal, la temporada ha comenzado y ha despejado muchas de las dudas que había. La primera es que los nuevos neumáticos Michelín han funcionado muy bien y prueba de ello es que la carrera ha sido siete segundos más rápida que la del año pasado y teniendo en cuenta que la electrónica es la misma para todos, los franceses pueden estar muy satisfechos del trabajo realizado.

La segunda es que Ducati parte con una cierta ventaja en la evolución ya que el año pasado con buen criterio estuvieron trabajando mucho con Magneti Marelli y en Qatar eran auténticos aviones, superando en más de 10 km/h a Yamaha y Honda. La tercera es que las Honda han mejorado bastante con respecto a los primeros test de la temporada en Malasia y si logran mejorar la salida de las curvas, Marc tendrá moto para luchar por el título. Y la cuarta es que Jorge ha logrado encontrar una buena puesta a punto en su Yamaha y ha empezado la temporada de manera magistral. El mallorquín sabía que tenía que sacar una ventaja suficiente durante la vuelta a Dovizioso para que en la recta no lo superara y una vez que lo consiguió, ya nadie puto evitar la victoria de Jorge. Su compañero de equipo Valentino Rossi logró la cuarta posición y durante el fin de semana volvió a estar desafortunado pidiendo una sanción a Jorge durante los libres y luego dijo que hacía falta mucho valor para irse a Ducati y que por eso se quedaría en Yamaha, invitándole a marcharse con otras palabras, pero Jorge tiene la opción de elegir ya que es el actual Campeón del Mundo. Pronto sabremos el destino de Jorge.

Otro piloto que debe estar muy contento es Marc Márquez. Ha logrado mejorar mucho con la electrónica y la Honda logra entrar muy bien en las curvas, aunque todavía le falta mejorar en las salidas. Si logran mejorar eso que nadie dude que será un firme candidato al título. Lo que tenemos claro es que con las nuevas normas, hay más igualdad y prueba de ello es que Ducati y Suzuki están más cerca, cosa que el espectáculo lo agradecerá ya que así podremos ver el verdadero potencial de algunos pilotos, como Maverick Viñales, tercero en la parrilla en Qatar.

En Moto2 hubo un gran desconcierto y creo que Dirección de Carrera cometió un tremendo error. Es cierto que se tardó mucho en apagar el semáforo y eso hizo que varios pilotos se adelantaran un poco, algunos de ellos no sacando provecho ya que pasaron por la primera curva en puestos más retrasados que la posición de salida, pero no es de recibo que algún piloto recibiera la sanción a falta de cinco vueltas para terminar la carrera y así evitara el paso por el pit lane. En mi criterio Morbidelli fue de los que más se adelantaron y los 20 segundos de sanción fueron menos de lo que tuvieron que sufrir algunos pilotos al pasar por el pit lane. De cualquier manera, fueron varios de los favoritos los que fueron sancionados y no cambiará mucho la clasificación general al final del año, con la salvedad de Luthi, el gran beneficiado en Qatar con los 25 puntos conseguidos.

Y en Moto3 una vez más vimos la gran carrera en grupo, con más de 15 pilotos luchando por los puestos de cabeza y aunque a partir de mitad de carrera se dividieron en dos, es espectacular ver a un grupo tan grande de pilotos luchando por la victoria. El ganador fue Antonelli y el primero de los nuestros fue Jorge Navarro con la séptima posición.

En dos semanas es el Gran Premio de Argentina, con horario de tarde, por lo que invito a todos los aficionados que antes acudan a Motorland y disfrutar de la tercer prueba del Mundial de Superbikes, seguro veremos un gran espectáculo ¡Gaaaaaaas!