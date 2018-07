Rabat dispuesto a correr en Motegi pese a su fractura de muñeca

El vigente campeón del mundo de Moto2 se cayó por un fallo técnico y, tras ser tratado por el personal médico del circuito almeriense, fue trasladado a la Clínica Mediterráneo de la ciudad andaluza, donde fue intervenido para estabilizar la fractura con una placa metálica, tras consultar con el doctor Ángel Charte en Barcelona.

Según confirmó el equipo Estrella Galicia, la intervención fue un éxito y Rabat ha viajado a Japón dispuesto a correr este fin de semana, aunque su participación solo será confirmada después de pasar los pertinentes exámenes médicos en Motegi.

"La moto se ha parado en la chicane y me caí bastante fuerte. Todavía no estoy seguro de qué ha causado la caída, ya que no he tenido ocasión de revisar la moto. Una vez más los comisarios y el equipo médico de Almería han hecho un trabajo fantástico para cuidarme", declaró el piloto.

Rabat explicó que una hora después del accidente, y tras inmovilizarle el brazo en el circuito, estaba en el hospital, donde los médicos hablaron con sus doctores en Barcelona y decidieron operar "para estabilizar la fractura".

"Era la mejor opción. La operación ha sido un éxito y confío plenamente en poder correr este fin de semana en Japón aun con pequeñas molestias", añadió Rabat, que con su victoria en el pasado Gran Premio de Aragón mantiene vivas sus opciones de revalidar el título.

Tito Rabat, que en 2016 correrá en MotoGP, es el único piloto que puede impedir que el francés Johann Zarco se haga con el título. Para que gane matemáticamente el piloto galo debe salir de Motegi con una ventaja superior a los 75 puntos y en este momento la renta es de 78, con 100 puntos aún en juego.

"Con tres carreras en tres semanas, la lesión de Tito no podría haber llegado en peor momento. La fractura es pequeña, pero no tendrá tiempo para recuperarse por completo hasta que regresemos a Europa a final de mes. Serán tres semanas complicadas para el pero, como demostró en Sachsenring sabe correr lesionado y no es algo que afecte demasiado en su rendimiento", comentó el responsable del equipo, Michael Bartholemy.