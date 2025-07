Marc Márquez remonta y consigue la victoria en la Sprint de Sachsenring

Marc Márquez sumó su pole número 73 para encarar desde la primera posición la recta de salida. Un pequeño error durante los primeros compases de carrera le hizo perder hasta cuatro posiciones, lo que obligó al piloto español a remontar desde la vuelta inicial hasta el final de la carrera para lograr el mejor resultado posible, algo que acabaría sucediendo convirtiéndose así en una victoria.

La décima de once posibles en una carrera al 'sprint' que forjó a lo largo de quince vueltas de carrera, en las que a pesar de estar el asfalto mojado y bastante resbaladizo fue superando a todos los rivales que le habían adelantado hasta el momento y que no pudieron contrarrestar de ningún modo la eficacia del cada vez más líder del mundial de MotoGP.

El piloto cerverano superó en primer lugar a los italianos Fabio di Giannantonio, que trató de evitar la situación como pudo, y a Franco Morbidelli, quien poco después fue al suelo y tuvo que ser traslado al centro médico del circuito tras un fuerte golpe. El ocho veces campeón del mundo ya solo tenía que superar a dos pilotos más. El francés Fabio Quartaro, al que pudo alcanzar recortándole medio segundo por vuelta cuando el piloto de Niza tenía en torno a 1,7 segundos de ventaja, y al italiano Marco Bezzechi.

Una vez superado el piloto francés y con solo cuatro vueltas por delante, la gran incógnita era saber si el español sería capaz de contrarrestar esa diferencia. Y lo hizo. Pero no fue hasta el final de la penúltima vuelta cuando Marc Márquez consiguió engancharse al rebufo del piloto de Aprilia y emparejarse con él en la recta de meta metiéndose por el interior de la curva al italiano, que quiso aguantar la posición cuando Márquez se abría, pero la trazada del cerverano fue perfecta y llegó con mejor posición.

Con esto terminó la carrera y una remontada de Marc Márquez, que al finalizar la carrera reconoció que la hizo "sin pensar en modo campeonato" pero que después afirmó que tendría que haber pensado así, "pero no...", entre risas. Sachsenring es uno de los circuitos favoritos de Marc Márquez y no tiró la toalla: "Cuando me he dejado fluir, tenía menos sustos, estaba más cómodo, iba más rápido". "He cogido riesgos... pero viene de serie", añadió. Por su parte, su hermano Álex Márquez finalizó octavo y Pedro Acosta fue noveno.