El motivo por el que el GP de Azerbaiyán de F1 se disputa este sábado y no el domingo

La Fórmula 1 afronta este fin de semana uno de los Grandes Premios más particulares de la temporada. No será por las características del circuito urbano de Bakú, acostumbrado a dejar carreras imprevisibles, sino por una circunstancia poco habitual en el calendario: la carrera se disputará el sábado y no el domingo.

El Gran Premio de Azerbaiyán se celebrará el sábado 26 de septiembre, por lo que toda la programación habitual del fin de semana se ha adelantado un día. Los entrenamientos libres comenzaron este jueves, la clasificación tendrá lugar el viernes y el sábado llegará la carrera.

El motivo se encuentra precisamente en lo que ocurre al día siguiente en Azerbaiyán.

El 27 de septiembre, Día del Recuerdo en Azerbaiyán

El domingo 27 de septiembre se conmemora en el país el Día del Recuerdo, una jornada dedicada a homenajear a los fallecidos durante la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj.

La fecha recuerda el inicio de los enfrentamientos del 27 de septiembre de 2020 entre Azerbaiyán y Armenia. El conflicto se prolongó durante 44 días y terminó con un acuerdo de alto el fuego en noviembre de aquel año.

Por este motivo, los promotores del Gran Premio y las autoridades azerbaiyanas solicitaron modificar las fechas de la prueba. La Fórmula 1 y la FIA aceptaron la petición y trasladaron todo el programa un día antes de lo habitual, de manera que la competición no coincidiera con la jornada de conmemoración nacional.

De esta forma, no es únicamente la carrera la que cambia de día. Todo el Gran Premio se desarrolla entre el jueves y el sábado, en lugar del habitual viernes, sábado y domingo.

Horarios del GP de Azerbaiyán de F1

Los aficionados españoles tendrán que estar especialmente atentos al calendario para no perderse ninguna sesión. Estos son los horarios en hora peninsular española:

Jueves 24 de septiembre

Entrenamientos Libres 1: 10:30 - 11:30 horas

Entrenamientos Libres 2: 14:00 - 15:00 horas

Viernes 25 de septiembre

Entrenamientos Libres 3: 10:30 - 11:30 horas

Clasificación: 14:00 horas

Sábado 26 de septiembre

Carrera del GP de Azerbaiyán (51 vueltas): 13:00 horas

Así, la cita principal de Bakú llegará 24 horas antes de lo habitual. El sábado a las 13:00 horas arrancará una carrera de 51 vueltas en el circuito urbano de la capital azerbaiyana, mientras que el domingo la Fórmula 1 dejará paso a la conmemoración del Día del Recuerdo.