Un mecánico de Ferrari se fractura la tibia y el peroné en una parada de Kimi Raikkonen

Momentos de tensión y nerviosismo en la segunda parada de Kimi Raikkonen en Baréin. El finlandés, en su segunda parada en boxes, se llevó por delante a uno de sus mecánicos y este tuvo que ser trasladado al hospital. Kimi detuvo su monoplaza en el pit y ahí acabó su carrera.

Un mal cambio de neumáticos explicó todo. La rueda trasera izquierda no estaba ni tan siquiera puesta pero el equipo le dio el O.K. para salir. En ese momento, Raikkonen arrolló a su mecánico, que se quedó herido en el asfalto.

Ferrari ha comunicado en Twitter que su mecánico sufre una fractura de tibia y peroné.

