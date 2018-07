Jorge Lorenzo: "Ángel Nieto me dijo que tenía la mirada de un campeón del mundo"

El fallecimiento de Ángel Nieto está muy presente prácticamente en todas partes en España, pero muy especialmente en el Gran Premio de la República Checa que se disputa este fin de semana en el circuito de Brno, en donde Jorge Lorenzo recordó tras la primera jornada de entrenamientos, una anécdota que le marcó muchísimo. "Me dijo que tenía la mirada de un campeón del mundo y yo aluciné con esas palabras , me marcaron mucho y es una de las anécdotas que tengo guardadas en la memoria", reconoció Lorenzo.

Jorge Lorenzo, quíntuple campeón del mundo de motociclismo, dos en los 250 c.c. y en tres ocasiones en MotoGP, narró esa anécdota, que se produjo cuando todavía disputaba una copa de promoción, la Copa Cajamadrid Aprilia, con diez años.

"Cuando tenía diez años, en la Copa Aprilia, en el circuito de Cartagena, me acuerdo que en ese momento Dani Amatriain y él se llevaban muy bien y me lo presentaron; yo era mucho más bajo que él, era muy pequeñito, me vio y me dijo que tenía la mirada de un campeón del mundo y yo aluciné con esas palabras, me marcaron mucho y quizás sea una de las anécdotas que tengo más guardadas en la memoria", reconoció Lorenzo.

Lorenzo asegura que Nieto era "un personaje muy querido por la mayoría de las personas del 'paddock', por no decir por todos, carismático, con un carácter muy fuerte y mucha seguridad; y es una gran pérdida para todos. Le vamos a echar mucho de menos".