Fermín Aldeguer, vencedor de la carrera de Moto2: "Ganar en Jerez es lo mejor que te puede pasar"

Después de la racha de victorias en las últimas carreras de la temporada pasada, Fermín Aldeguer partía como máximo favorito al título, aunque el comienzo no ha sido todo lo que esperaba por algunos errores cometidos y la falta de adaptación a los nuevos neumáticos Pirelli. Después de no puntuar en Qatar y un cuarto puesto en Portimao, en Austin logró subir al podio y en Jerez ha conseguido una brillante victoria que le sube a la tercera posición de la clasificación general, a 15 puntos del líder Joe Roberts.

El mejor escenario para volver a ganar

Estoy muy contento ya que Jerez es un lugar especial. Tenía muchas ganas de volver a lo alto del podio ya que estamos trabajando mucho desde la pretemporada y desde la primera carrera tenemos muy buen ritmo, pero hemos cometido algunos errores y la adaptación a los neumáticos nos ha costado un poco más, pero ya estamos aquí y ahora toca ir a por más.

¿La adaptación a los neumáticos ha sido la principal dificultad?

La adaptación ha sido buena, pero el problema estaba en que en las anteriores carreras llegaba con los neumáticos destrozados al final de la carrera. Puede que fuera por las primeras vueltas en el que tenía que ir recuperando y esforzarme al máximo y luego en la parte final estaban ya muy gastados. Aquí en Jerez hemos logrado gestionar mejor los neumáticos y eso ha sido clave, por lo que creo que tenemos que salir lo más arriba posible y estar calmados al comienzo para llegar bien al final de las carreras.

¿Todavía le falta algo de adaptación a los nuevos neumáticos?

Creo que estamos bastante adaptados ya que estamos rodando muy rápido en las pistas y las cosas que todavía nos falta es igual para todos los pilotos, por lo que tenemos que seguir trabajando para tener todo al cien por cien.

¿La pista todavía tenía problemas de humedad?

La pista estaba mucho mejor que el sábado, aunque en la curva ocho todavía contaba con algún parche de humedad, pero a pesar de eso se ha podido rodar rápido y por mi parte no hemos tenido problemas en ese sentido.

¿Ha podido mantener la concentración rodando tantas vueltas en solitario?

He cometido más errores intentando adelantar a Manuel González que yendo líder. He sabido mantener la concentración durante todas las vueltas y estoy muy contento ya que no puedes despistarte ni un segundo o puedes acabar en el suelo de la manera más tonta.

Al menos le habrá dado tiempo de notar el ambiente de las gradas.

Cada vez que pasaba por Nieto y Peluqui les miraba aunque sea un poquito. El circuito estaba lleno y el ambiente era espectacular, animando en todo momento y se te ponen los pelos de punta. No hay mejor manera de celebrarlo que con una victoria en Jerez.

Celebra un aniversario con su familia este año

Mi padre vino hace 30 años al circuito y justo tres décadas después consigo la primera victoria aquí en Jerez, por lo que las sensaciones han sido increíbles y estamos toda la familia muy contentos.

Tiene un gran club de fans que le lleva apoyando desde el principio

Estoy muy agradecido ya que allá donde voy intentan viajar el máximo número de personas posibles. Hoy hemos conseguido llenar una grada y estoy súper orgulloso y me da fuerzas para esforzarme más cada día y tratar de brindarles más victorias.

El caballito en la línea de meta ha sido espectacular

He empezado a hacerlo al principio de la recta y por momentos he pensado que me alcanzaban los rivales, pero no ha hecho falta volver a poner la rueda delantera en el suelo y ha sido una celebración muy bonita.

¿Se ha quitado un peso de encima con esta victoria?

La mochila me la quité al ver que teníamos velocidad desde el principio. Es cierto que con todo los rumores de MotoGP, las victorias al final de la temporada pasada y las dudas con el cambio de neumáticos te hacían dudar un poco, pero al ver que teníamos ritmo, ya te quedas tranquilo ya que sabes que a pesar de algún error, la victoria era cuestión de tiempo.

¿Firmaría la racha que tuvo al final de temporada?

Ojalá fueran 18 victorias seguidas hasta fin de año, pero bromas aparte trataremos de ganar el máximo número de carreras posibles, sabiendo que no será fácil y que en algunos circuitos estaremos mejor y en otro con más problemas, pero vamos carrera a carrera.