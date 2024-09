We are 93, algo más que una grada

A lo largo de los años son varios los pilotos que han contado con una grada llena de aficionados con camisetas, gorras o sudaderas de su ídolo. Suele ser habitual ver zonas de diferentes colores, animando a su piloto favorito a conseguir los mejores éxitos y entre esos colores desde hace varios años está el rojo con el número 93. Desde que se creó Vertical, la agencia de representación que da herramientas a deportistas y creadores de contenido para generar valor más allá de sus propias audiencias, comenzó a trabajar en aportar mejoras en la promoción de los hermanos Márquez, y un ejemplo es We are 93, con la intención de que Marc Márquez tenga una mayor relevancia a nivel global. Esta grada dedicada al ocho veces Campeón del Mundo cuenta con una serie de servicios complementarios que hacen disfrutar todavía más al aficionado.

Fran Rico es el responsable de proyectos, está al frente de la organización de la grada y destaca las ventajas que ofrece “Desde que vertical se quedó con la gestión de los hermanos Márquez, una de las cosas que vimos es que hay una comunidad de seguidores muy amplia de Marc Márquez y le dimos una vuelta, tratando de acercar al ocho veces Campeón del Mundo al aficionado y que así haya una mayor interacción entre ambos. Una de las iniciativas que estamos haciendo durante el 2024 es contar con una grada completa de Marc Márquez, con una serie de servicios que antes no se realizaban”. Por el precio normal de una entrada, esta grada cuenta con varias actividades a lo largo del fin de semana “Contamos por ejemplo con un animador con música en directo. Se cierra una zona justo detrás de la grada y a lo largo del día se van realizando diversas actividades. Hay que tener en cuenta que un aficionado se pega muchas horas viendo los entrenamientos y las carreras, que es el motivo principal por el que acuden a un circuito, pero nosotros tratamos de que a lo largo del día las familias, grupos de amigos o parejas tengan el complemento perfecto durante el día. Aparte de la música en directo, hacemos sorteos con los diferentes patrocinadores, llegando a sortear un casco Shoei réplica firmado por el propio Marc, que no son económicos, por cierto. Hay una zona de sombra y diferentes stands con diferentes servicios, como un bar exclusivo y catering. Y lo mejor de todo es que no hay que pagar un suplemento por ello, simplemente con acceder a los canales de venta normal todos los aficionados podrán disfrutar de todas estas experiencias”.

Laura Mendiola es la jefa de comunicación de Vertical y destaca el éxito que ha tenido la grada en Jerez y Barcelona-Cataluña “Estamos muy contentos de cómo ha ido en las dos citas españolas en las que hemos contado con esta grada. Vinieron muchas familias completas, con muchos niños y eso genera afición para el futuro ya que tenemos actividades para todos los públicos y hace que los niños puedan aguantar bien tantas horas de competición. Prueba de que los aficionados han salido satisfechos es que hacemos encuestas de satisfacción y todas están por encima de ocho sobre diez, por lo que la valoración es muy positiva. Una demostración clara es que para Motorland desde hace dos meses las entradas están todas vendidas y lo mismo podemos decir para noviembre en el Circuito Ricardo Tormo en Cheste. De cara al futuro barajamos ampliarlo a otros países ya que de momento está siendo un éxito en los lugares donde lo organizamos”.

Un aspecto clave en el éxito de la curva es que Marc tiene muy claro que tiene que estar muy cercano a los aficionados que acuden a su grada “contamos con micrófono y altavoces para cuando pare junto a la grada pueda transmitir a los aficionados el agradecimiento por su presencia en el Gran Premio y luego hay imágenes que han dado la vuelta al mundo, como el baile que hizo en Montmeló después del podio. Lo importante para nosotros es que Marc note el aliento de la afición y le de un plus de motivación al sentirse tan arropado”. Cuando le preguntamos a Fran y a Laura si es fácil trabajar junto a uno de los deportistas más importante de los últimos años, la respuesta es muy clara “Es muy fácil trabajar con Marc, pero hay que tener siempre en cuenta que, por encima de un producto de marketing, es una persona y un deportista de alto nivel, por lo que la prioridad número uno de Marc Márquez son los resultados. Un aspecto muy significativo es que Marc viene de unos años muy complicados debido a los problemas con su brazo, haciendo un gran esfuerzo por recuperarse y ha pasado por momentos muy complicados, por lo que el mérito que tiene al verle de nuevo luchando por estar arriba es muy grande. Es una persona muy trabajadora y humilde, casi siempre lo ves con una sonrisa en la boca y te transmite confianza. Es cierto que este año todavía no ha conseguido ganar, pero ha estado varias veces en el podio con una moto satélite, por lo que es un gran motivo para celebrarlo y prueba de ello es que ha conseguido una Ducati oficial para el 2025, por lo estamos seguros de que volveremos a ver a Marc ganando carreras”.

Marc Márquez ha sido capaz de revolucionar el mercado de fichajes ya que todo el mundo quería la Ducati del equipo oficial y será el piloto de Cervera el que acompañe a Bagnaia la próxima temporada y Fran Rico destaca la importancia que ha tenido en la época reciente del campeonato el ingeniero italiano “Algo habrá visto Gigi Dall´Igna para tenerlo en el equipo oficial. Este ingeniero ya hace muchos años revolucionó Aprilia, consiguiendo muchos títulos en 125 y 250 cc y ahora ha logrado que Ducati sea la moto de referencia en la categoría de MotoGP. Una anécdota es que cuando Marc estaba viendo las opciones que tenía para la próxima temporada, le preguntó a Gigi dónde tenía previsto estar en 2025 ya que era parte importante para decidir su futuro”.

Hablando del fin de semana, no cabe duda de que estamos ante un circuito muy especial para el aficionado a las dos ruedas “Es el circuito favorito de Marc Márquez y es el único circuito del mundo en el que tiene puesto una curva a su nombre. Es un trazado con más curvas de izquierdas, muy cerca del pueblo natal de Marc y va mucho a entrenar en los circuitos de tierra y karting. Sería un magnífico lugar para ganar ya que además es una zona con una gran tradición al motor.

Motorland es hijo del trazado urbano de Guadalope y son muchos años organizando carreras. Está situado en una zona de cruce de caminos ya que está entre Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia y puedes ir a disfrutar de un fin de semana por la zona. Además, gracias al nuevo equipo de gestión, están dando facilidades a los aficionados, con una gran zona de acampada, conciertos y transporte desde varias ciudades. Motorland tiene que ser parecido a Le Mans, con una gran zona de fiesta para que los aficionados disfruten durante todo el fin de semana.

Además, si ampliamos horizontes, está la Baja Aragón, que es la principal Baja del Mundo y sirve como banco de pruebas para el Dakar. Y por si fuera poco, la provincia cuenta con inmejorables rutas moteras, como las que hay por el Bajo Aragón y la Ruta del Silencio, aparte de otras zonas donde puedes dar un paseo en moto disfrutando de paisajes maravillosos y de poco tráfico, aspecto muy importante”.