Sergio Camello: "El fútbol me tenía guardada esta noche tan mágica"

España ha hecho historia este viernes logrando la segunda medalla de oro de la historia de nuestro fútbol en unos Juegos Olímpicos 32 años después de Barcelona 1992. Lo ha hecho ante Francia, en París, remontando, y reponiéndose a un empate en el tiempo de descuento.

En la prórroga se ha erigido por encima de todos la figura de Sergio Camello, que con un doblete ha sido el hombre decisivo para que España se llevara el Oro del Parque de los Príncipes. "He cogido el teléfono y apenas me funciona", confiesa en Onda Cero.

El delantero del Rayo Vallecano, que no ha pasado por su mejor temporada, ha dedicado a los suyos este triunfo. "El puto fútbol es así de caprichoso. No lo he pasado nada bien este año y parecía que me tenía guardada esta noche tan mágica", explica".