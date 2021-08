Sandra Sánchez explica cuál ha sido la diferencia por la que ha conseguido el oro en kárate

LEER MÁS Sándra Sánchez logra el oro en katas de kárate y da a España su segundo metal dorado

En Onda Cero hablamos con la karateca Sandra Sánchez, tras ganar el oro en katas en los Juegos Olímpicos de Tokio. La talaverana, que ha hecho historia ganando en el estreno de esta modalidad, celebra alegre la victoria que sigue sin creerse.

Sobre sus vibraciones a la hora de salir al tatami, nos cuenta que "se sentía súper bien" y que ella "quería salir y hacer el kata", aunque desde su punto de vista tenía "muchos factores en contra". Para Sandra, no estaba todo a su favor para aspirar a la medalla de oro: "Sabíamos que estábamos en Japón (cuna del kárate), sabíamos que era contra Japón... y siempre decimos que salir de azul tiene cierta ventaja y yo era rojo". Pero eso no ha frenado a la campeona del mundo para alzarse con el oro.

La diferencia iba a estar en dejarse el alma en el tatami

"Sabía que la diferencia iba a estar en dejarse el alma en el tatami", dice la campeona. Y así ha sido. Ambas han realizado el mismo ejercicio, pero la victoria ha sido para Sandra con mayor puntuación en la parte atlética. "Las dos tenemos un nivel súper bueno, si no, no estaríamos en una final; entonces iban a ser detalles que marcarán la diferencia", explica. Y es que Sandra se ha dejado el "corazón", el "alma" y "todo" en el tatami para llevarse ese oro olímpico.

La emoción de Sandra Sánchez tras hacer historia

"Es que no me lo creo", comenta muy emocionada. Es la primera medallista de oro olímpico en Kárate, un hito histórico al que no da crédito aún. "Y soy yo, y soy yo", se repite. Pero es que para créerselo aún tiene que ver su metal dorado. "Quiero mi medalla, quiero verla, tocarla y ver que es real y que es mía", asegura entre risas.

Sandra Sánchez pone el broche de oro a un palmarés espectacular

Con esta medalla de oro conseguida hoy, Sandra Sánchez se consagra como una de las mejores karatecas de la historia. Solo había una oportunidad de completar el maravilloso palmarés con una medalla olímpica para la talaverana, y no ha fallado. El karate no será disciplina olímpica en los próximos juegos olímpicos de París, pero el oro en kata ya está en el palmarés de Sandra Sánchez.