¿Quién es Mohamed Katir? Los orígenes y el lado más personal del 'poeta' del atletismo español

Mo Katir a sus 23 años es la gran revelación del atletismo español y se podría decir que también mundial. Su actuación en las semifinales del 5000, el pasado martes en los Juegos Olímpicos de Tokio, confirmó que llega en un estado de forma y un nivel que le permiten aspirar a todo. Su tremenda progresión ha hecho que expertos y ex atletas miren con recelo sus logros, algo a lo que él respondió de forma clara tras batir el récord de España de 3000 metros en Gateshead. Se acercó a la cámara y soltó liberado y tapándose los oídos: "No escucho a nadie". Katir ha llegado a Tokio tras destrozar en un lapso de 33 días los records de España de 5000, 1500 y 3000 metros

Los orígenes de Katir

Mohamed Katir nació en una ciudad pequeña junto a Larache (Marruecos). Se crió en la localidad murciana de Mula, hijo de inmigrantes que llegaron a España cuando él tenía cinco años. Tiene la nacionalidad española desde el 31 de diciembre de 2019.

Su padre es de origen marroquí y su madre egipcio. Tiene otros cuatro hermanos y curiosamente es el único que practica deporte. No recuerda bien si llegó a España con cuatro o cinco años. Supone que eligieron Mula por el trabajo de su padre (albañil).

Empezó en el atletismo a la edad de once años, antes practicaba el fútbol, un deporte que reconoce se le daba bien . Jugaba como delantero pero se desencantó del balón por todas las polémicas que generaba. Y entonces entró el atletismo en su vida gracias a una carrera en el colegio. La ganó sobradamente y a un técnico le llamó poderosamente la atención su forma de correr. Este entrenador se puso en contacto con los padres de Katir para explicarles las tremendas condiciones que había visto en él y solo un día después empezó a entrenar por las calles y caminos de Mula.

El apodo de Katir

Su círculo cercano le apoda el 'monje de Sierra Nevada' porque allí es donde se aísla para someterse a tremendos periodos de entrenamiento. Es un lugar en el que la única preocupación del atleta tiene que ser la de entrenar y descansar por eso es un lugar que a Katir le aporta todo lo que necesita.

Aficionado a escribir poesía

Un atleta que en su faceta personal tiene muchas inquietudes. Ahora por su gran progresión atlética lo ha dejado apartado pero en su mente está sacarse la oposición para ser bombero. Y en la faceta artística su gran afición es la de escribir poesía. Crea frases que a él mismo le inspiran, es algo que le fascina, una pasión que no sabe de dónde le viene pero va tan allá que está recopilando todos sus poemas para sacar un libro.

A por el 5.000 en los JJOO

Su gran objetivo era meterse en la final y ahí "a ver qué pasa". Es una de las pruebas atléticas con más nivel del campeonato y en la que más caras están las medallas. No falta casi nadie. Keniatas y ugandeses son los grandes rivales pero Katir ya les ha ganado en pruebas de la Diamond League. "Ya he cumplido mi sueño de vida", afirmaba Katir en sus redes sociales tras finalizar la semifinal de los 5.000 y confirmarse como uno de los mejores atletas del mundo en esta disciplina del atletismo.

Este año, reconoce, ha entrenado como si fuera el último de su vida por lo que estaba seguro que las marcas iban a llegar. Pero el límite no lo ha tocado. El atleta cree que todavía tiene margen de progresión y se fija correr el 1500 en 3'27" ya que en la carrera que batió el record de España de Fermín Cacho, fijándolo en 3'28"76 terminó con unas grandes sensaciones y recuperó realmente bien lo que le hace pensar que hay tiempo que rascar.

Favorito para los expertos

Katir ha presentado su candidatura en el atletismo mundial. Prueba de ello es que los grandes expertos mundiales en el atletismo no dudan en meterle como un claro candidato a medalla. Más tras la ausencia de Jakob Ingebrigsten. El noruego ha renunciado al 5000 para centrarse solo en el 1500, un rival menos. La biblia del atletismo, la publicación 'Track&Field' ha hecho una previsión en la que le sitúa como medalla de plata.

"No soy marroquí, soy español"

Su reciente récord de España de 3000 metros en Gateshead parece que no ha sentado muy bien al antiguo posedor, Isaac Viciosa. En una entrevista en Corredor, Viciosa ponía en duda la marca de Katir: "De momento es un atleta que pongo en cuarentena y quiero dejar unos meses para que transcurra todo, que certifique esas marcas en los Juegos Olímpicos y se confirme que está completamente limpio. Creo que con 50 años puede permitirme el lujo de ser crítico. Y otra cosa que quizá no es políticamente correcta pero me gustaría decir es que me hubiera gustado que lo hubiese batido un atleta con apellidos castellanos". Un comentario fuertemente criticado por una gran mayoría de aficionados al atletismo no solo por saltarse la presunción de inocencia, sino también por el tufo racista que desprende esa última frase.

Katir optó por responderle a través de su cuenta de Instagram: "Para quién no sepa de dónde viene mi apellido. Es de un gran señor, de origen marroquí. Mi gran motivación, un ejemplo a seguir, mi abuelo Mailud Katir. Este señor ha tenido que trabajar duro desde los cinco años. Ha sufrido en la vida, por temas de la guerra. Ya podéis juntar toda la vieja escuela que no hay comparación con este señor. Es un honor llevar tu apellido abuelo, solo es el comienzo". Tras esto, Viciosa se retractó y pidió disculpas a Katir por sus comentarios y el daño que haya podido causar, y espera poder darle un abrazo en el futuro.

Un tema que cansa al atleta que en unas declaraciones tras la semifinal del 5000, quiso zanjar de forma contundente: “Yo soy muleño. Es que ya me están diciendo todo el rato "el atleta marroquí". Yo no soy marroquí. Yo soy español. Vengo a representar a España, no a Marruecos