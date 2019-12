FIFA, UEFA y el COI se pronuncian sobre la sanción a Rusia por dopaje: estarán en la Eurocopa 2020

Rusia ha sido sancionada por la AMA y no podrá participar en JJOO y Mundiales en los próximos cuatro años. La FIFA, la UEFA y el COI ya se han pronunciado al respecto y ya se conoce en qué competiciones podrán estar los deportistas rusos.

No estarán en JJOO y Mundiales

El máximo estamento del fútbol europeo, la UEFA, argumenta que no tiene nada que decir al respecto de la sanción de la AMA y por tanto San Petesburgo podrá ser sede en la Eurocopa 2020 y el equipo ruso podrá participar en esta competición.

Por su parte, la FIFA seguirá en conversaciones con la Agencia Mundial Antidopaje hasta que se decida por completo que Rusia no participará a falta de que se resuelva el recurso de los rusos. Según han confirmado fuentes oficiales a Onda Cero, FIFA no tiene claro que vaya haber un 'equipo A' ni un equipo neutro de deportistas rusos en el Mundial de Catar 2022, incluso creen que no habrán participación de deportistas rusos.

Por último, el Comité Olímpico Internacional ha valorado la sanción como algo que no se puede rebatir y que hay que acatar. En caso contrario podría suponer graves sanciones para Rusia. De este modo tienen claro que Rusia no estará en Tokio 2020 y que sólo podrán participar deportistas rusos que demuestren estar limpios de dopaje.