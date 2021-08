La dolorosa carta de Laura Gil tras los lamentables mensajes recibidos por la eliminación de España

LEER MÁS España cae ante Francia y el baloncesto se queda sin medallas en Tokio

Tras la eliminación de la selección femenina de baloncesto en los Juegos Olímpicos de Tokio ante Francia, las críticas se centraron en la pívot, Laura Gil. En el tramo decisivo del encuentro, Laura tuvo dos acciones en las que no estuvo acertada. Ella es la primera que lo sabe. Eran dos canastas fáciles de las que de diez veces, va a encestar por lo menos nueve. Sin embargo, falló ambas lo cuál convirtió a la jugador en TT en twitter.

La deportista publicó un mensaje en sus redes sociales en el que reconoce sus errores: "No sé cómo empezar esto pero necesito sacarlo. Quería empezar reconociendo mis errores, fallé tiros que a ojos de cualquiera eran tiros muy fáciles. Os puedo asegurar que ahora mismo estoy muy dolida. No voy a excusarme pero no todos los días se está bien, o al cien por cien en todas las facetas del juego. Intenté ayudar al equipo sumando en otros aspectos pero no fue suficiente. El baloncesto es un deporte en el que no siempre se gana,

y debemos saber ganar y saber perder".

"No todas las opiniones son respetables"

Laura quiso agradecer el apoyo a todos los que le mandaron ánimos pero también deja un mensaje y una reflexión a los que se cebaron con ella en las redes sociales: "Muchísimas gracias a toda la gente que me está mostrando su apoyo. Y simplemente darle un mensaje a aquellas personas que piensan que por tener una opinión pueden faltar el respeto a una o doce jugadoras que llevan todo el verano dándolo todo. Todo el mundo tiene derecho a opinar pero no todas las opiniones son respetables".

En la derrota es mucho más difícil dar la cara y estas palabras de Laura, demuestran que la grandeza de un deportista va mucho más allá del rendimiento en una cancha.