Calvo: ''Estoy orgullosa pero un poco triste''

La española Eva Calvo, que logró la medalla de plata tras perder contra británica Jade Jones la pelea por el título olímpico en la final de -57 kilos, reconoció sentirse contrariada por perder la medalla de oro a pesar de ser consciente del logro obtenido en Río.

"Estoy orgullosa aunque un poco triste. Salir de una final así. Tenía la de plata y he perdido la de oro pero sí que soy consciente de lo que es una medalla en unos Juegos y estaré más contenta", expresó tras la final.

Eva Calvo relató la final. Asumió la superioridad de su rival. "He empezado perdiendo. Me ha costado remontar y cuando estaba metida en la pelea pues ellas me ha vuelto a pillar arriba y remontar otra vez con lo cansaba que estaba era imposible. La británica es una rival muy dura y ha sido mejor. Lo reconozco", concluyó.