Bruno Hortelano no estará en los Juegos Olímpicos de Tokio

Bruno Hortelano ha confirmado que no estará en los próximos Juegos Olímpicos a través de un comunicado en el que asegura que “esta temporada no ha habido tiempo para realizar trabajo específico y ser competitivo en 200m. Es por eso que hemos decidido reconducir la preparación y pensar en retos a medio y largo plazo. No será Tokio, pero si hay grandes competiciones en 2022 por las que quiero luchar”.

El comunicado añade que Bruno Hortelano “siempre se ha movido por objetivos que le ofrecieran una motivación especial, por eso el horizonte estaba fijado en los Juegos Olímpicos de Tokio. Tras haber sufrido varias lesiones y recaídas en los últimos años, hemos centrado los esfuerzos en recuperar su lesión crónica de tendón de Aquiles. Esa parte se ha conseguido con creces y las sensaciones han sido muy positivas. Pero tener la maquinaria lista no es lo único necesario para obtener los resultados deseados”.