Nuevo escollo para Tokio 2020 a los 70 días de su inauguración

Aplazados en 2020 por la pandemia de coronavirus, todo son piedras en el camino de los Juegos Olímpicos de Tokio cuya inauguración está prevista el 23 de julio.

Al menos 31 municipios japoneses han suspendido sus programas como ciudades anfitrionas para acoger a las delegaciones extranjeras que participarán en el evento. Estas localidades iban a servir como lugar de alojamiento, entrenamiento y aclimatación durante las semanas previas a los Juegos.

Preocupación entre las delegaciones olímpicas

El motivo, según los medios locales, es la preocupación de las distintas federaciones nacionales sobre la situación de la pandemia en Japón, así como las estrictas limitaciones que imponen los organizadores y las autoridades niponas para la entrada de atletas olímpicos y la recomendación de que acorten su estancia en el país todo lo posible.

La federación de atletismo de Estados Unidos ha cancelado su estancia en la prefectura de Chiba preocupada por "la seguridad de los atletas". Otros municipios como Fukui y Tochigi también han abandonado sus planes de acoger a atletas olímpicos y paralímpicos de Reino Unido, Rusia, Timor Oriental y Lesoto, según la prensa local.

Falta de recursos médicos

En medio de la cuarta ola de contagios que atraviesa el país, las autoridades locales alegan falta de recursos médicos para realizar a los deportistas los test diarios de covid-19 que exige la organización de Tokio 2020. Es el caso de Ibaraki (norte de Tokio) y Kanagawa (sur de la capital), sedes de algunos partidos del torneo olímpico de fútbol y las pruebas de vela.

El gobernador de Ibaraki, Kazuhiko Ooigawa, va más allá y cree que su país debe plantearse un nuevo aplazamiento de los Juegos o su cancelación ya que no es posible "ganarse el entendimiento de los japoneses ni de la comunidad internacional para celebrar unos Juegos en medio del colapso del sistema médico". Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional insiste en que todas las pruebas realizadas demuestran que los Juegos de Tokio 2020 "pueden y van a seguir adelante", aunque su presidente Thomas Bach ha tenido que aplazar su visita de reconocimiento.

Otras señales inquietantes

El pasado 10 de mayo el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 decidió posponer sine die la visita a Japón del presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, prevista para la próxima semana. La decisión tiene que ver con la ampliación hasta el 31 de mayo del estado de emergencia en Tokio y otras regiones del país que el gobierno nipón anunció el pasado 7 de mayo. "Continuaremos monitorizando la situación del covid-19 en Japón y otros factores relevantes para organizar su visita lo antes posible", señalaba el comunicado del comité organizador.

El rechazo popular y las dudas de los deportistas

Recordamos que más del 75 % de los japoneses opina que sería mejor volver a aplazar o cancelar la cita olímpica dada la situación de la pandemia. Otro ejemplo del rechazo popular a estos Juegos es que una petición por internet para su cancelación definitiva en la plataforma Change.org ha recogido más de 318.000 firmas desde el pasado 5 de mayo de 2021.

Por si esto fuera poco, algunos deportistas cuestionan también la conveniencia de disputar unos Juegos Olímpicos en estas circunstancias. Rafa Nadal, que esta semana participa en el Torneo de Tenis de Roma, ha dejado en el aire su participación en la cita olímpica y el tenista japonés Kei Nishikori cuestiona la capacidad de organizar con plenas garantías de seguridad un evento de estas dimensiones.

En su opinión hay que "detenerse y decidir más adelante". "No sé qué está pasando en el COI ni en el lado de Japón, no sé qué están pensando y no sé cuánto se están fijando en cómo harán la burbuja, porque no se trata de cien personas, sino de 10.000 personas en la Villa Olímpica". El japonés se pregunta también que pasaría si el virus entrara en la Villa Olímpica.