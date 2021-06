Dos de junio, cuatro de la tarde, nos acercamos al gimnasio Combat Academy que la familia Tortosa dirige en Alcobendas, allí nos recibe Hugo, el hermano pequeño de Jesús, quien aparece a los pocos minutos. Se les nota tristes e incómodos ante una situación que no esperaban que se llegará a producir.

Empezamos la entrevista y Jesús está a punto de romperse cuando reconoce que pidió a su padre que se mantuviera al margen del proceso electoral de la Federación Española de Taekwondo porque "podía repercutirme a mi y así ha pasado".

"Suena triste pero viendo esta situación, y si no me sintiera respaldado por autoridades superiores, tendría que plantearme ir a otro país para poder continuar compitiendo. Ya ha habido países que se han acercado a mi", dice Tortosa con rabia.

"La directora técnica de la Federación Española de Taekwondo Elena Benítez no ha venido nunca al CAR a vernos entrenar", afirma con una mezcla de impotencia e indignación Tortosa Cabrera, mientras explica como le dio unas explicaciones basadas en una información "que no se ajusta a la realidad".

"Ni el presidente de la Federación, Jesús Castellanos, ni ningún miembro de la comisión técnica (Elena Benítez, Miguel Angel Herranz, José Jesús Márquez y Antonio Toledo) me han dado un mensaje de ánimo. Ni ahora ni cuando fui positivo de COVID. Pasé un COVID duro y fue un gesto feo que nadie se preocupara por mi".

Tortosa también denuncia que "no se ha seguido el mismo criterio conmigo que con los otros dos deportistas que se clasificaron para Tokyo el año pasado. No lo he planteado a la comisión técnica por respeto a mis compañeros. Lo que reclamo es que se aplique a todos el mismo criterio o que a mi se me conceda lo que he ganado".

El taekwondista español también nos cuenta su conversación con Adrián Vicente, el deportista que ocupará su lugar en Tokyo y pide al Presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, "que me escuche a mi y que le podamos entregar los informes que de verdad explican la situación que ha ocurrido".

Otro asunto que denuncia es el estado de terror que se vive en la Federación Española de Taekwondo y afirma que "a mi me están tirando a la basura. Me están cortando las alas deportivas con 23 años".

El cinco de julio la decisión será irreversible, veremos si alguien pone sentido común antes de cruzar otra línea roja en los regímenes feudales de algunas federaciones.