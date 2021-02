Joel González: "Ni yo, ni el Taekwondo nos merecemos esto. Hace falta un cambio"

LEER MÁS Otro presidente de Federación contra las cuerdas

El currículum de Joel González le convierte en una de las grandes leyendas del taekwondo en España. Campeón olímpico en Londres 2012, medalla de bronce en Rio 2016, doble campeón del mundo o doble campeón de Europa es parte de la tarjeta de visita de este Deportista con mayúscula que pide en esta entrevista un cambio en la Federación Española de Taekwondo.

Joel, que no estará en los Juegos de Tokyo, piensa ya en su futuro post deportista y esperaba que Jesús Castellanos, el presidente que ha dirigido el taekwondo desde 2005 con más sombras que luces y que aspira a ser reelegido, hubiera valorado de otra forma, tanto su carrera como deportista como su formación académica. Actualmente, nuestro oro en Londres está terminando un doctorado en `Amaños de partidos` después de haber concluido su carrera como abogado criminalista.

Joel denuncia que presentó los documentos para ser candidato para formar parte como Deportista de Alto Nivel de la Asamblea que elegirá al próximo presidente del taekwondo español, pero que por una razón que desconoce sus papeles no aparecen. “Mandé un mail, me dijeron que estaba todo correcto y cuando vi las listas no estaba mi nombre”. Además, recuerda que ha formado parte de la Asamblea durante los últimos ocho años y nunca había tenido que rellenar ningún documento para ello.