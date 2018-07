Tony Parker anuncia su retirada de la selección francesa "orgulloso de lo conseguido"

Tony Parker, base y capitán de la selección francesa de baloncesto, que perdió contra España (92-67) en cuartos de final del torneo olímpico de los Juegos de Río de Janeiro, anunció en la rueda de prensa posterior al partido que abandona su selección "orgulloso de todo lo conseguido".

"Estoy muy orgulloso por todo lo que conseguimos con la selección durante todos estos años. Creo que hicimos historia en el baloncesto francés. Por primera vez en la historia que nos clasificamos dos veces seguidas para los Juegos. Y en los últimos cinco años logramos medallas cada uno de ellos", explicó Parker. "También nos encontramos con una gran generación de jugadores españoles, con la que nos hemos cruzado muchas veces. Unas veces ganaron ellos, otras nosotros. Y hoy nos volvieron a ganar", comentó Parker, de 34 años, cuatro veces ganador del anillo de campeón de la NBA con los San Antonio Spurs.

"Estoy muy orgulloso con todo lo que ha conseguido mi generación de jugadores. Por supuesto, el mejor momento fue en 2013, cuando también hicimos historia, al ganar por primera vez un oro para Francia (en el Europeo de Eslovenia). No me quiero olvidar de todo esto", afirmó. "Es duro hoy asimilar esta derrota, pero también se lo dije a mis compañeros de equipo, que aunque sea así, no hemos perdido contra un equipo cualquiera", comentó Parker, santo y seña de los San Antonio Spurs.

"España es uno de los mejores equipos del mundo de estos últimos seis u ocho años. Tienen muchísima experiencia. Y la mostraron esta noche", dijo Parker. "Me sentí como si España fuese los Spurs", apuntó, entre risas, Tony Parker.