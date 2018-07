Joan Lluis Pons, clasificado para la final de los 400 estilos

Pons, que concluyó segundo en su serie por detrás del australiano Travis Mahoney, rebajó en casi dos segundos la anterior plusmarca nacional que él mismo poseía con un registro de 4:15.49 desde el Open de España disputado el pasado 20 de marzo en Sabadell (Barcelona)

"Mi objetivo era bajar mi récord de España, pero yo estaba pensando en algo como 4:14 o 4:14 alto, pero he bajado dos segundos mi marca", señaló un exultante Pons al concluir la carrera. Pese a ser un debutante en unos Juegos Olímpicos, Pons se comportó como un auténtico veterano en su serie, en la que peleó por el triunfo hasta los últimos metros con Mahoney.

"Sólo había nadado dos veces antes en esta piscina, pero cuando estaba en el poyete me he dicho: estás en los Juegos Olímpicos, es tu sueño y a por ello, y la verdad es que me he encontrado nadando mejor que nunca", indicó Pons.

Una excelente actuación que permitirá al mallorquín disputar en su debut en unos Juegos Olímpicos una final en la que el estadounidense Chase Kalisz partirá con la mejor marca, por delante de los japoneses Daiya Seto (4:08.47) y Kosuke Hagino (4:10.00).