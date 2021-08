Ibrahim Hamadtou, el jugador de tenis de mesa sin brazos que asombra al mundo

LEER MÁS La dura historia tras Abba Karimi, el abanderado de los refugiados en los Juegos Paralímpicos

Ibrahim Hamadtou es el caso de uno de esos deportistas que hacen realidad la manida frase de si crees en tus sueños puedes cumplirlos. Su vida cambió drásticamente cuando tenía diez años. Un accidente de tren hizo que perdiera los dos brazos. Con su lesión nadie pensaba que pudiera llegar a ser deportista en unos Juegos Paralímpicos. Y menos si la disciplina elegida era el tenis de mesa.

Pero era el deporte que apasionaba a Hamadtou. Así que se puso en marcha para perfeccionar un método de entrenamiento que le pudiera funcionar. Probó muchas soluciones. Jugar con una especie de pala bajo su axila, usar un bate... pero no terminaban de funcionarle.

En un momento dado se le ocurre sujetar la pala con la boca y en el saque lanzar la pelota con el pie. Evidentemente resultó muy complicado adaptarse a esa forma de jugar pero poco a poco fue adquiriendo el nivel. Tal es así que se clasificó para los Juegos Paralímpicos de Brasil en los que su peculiar forma de jugar asombró al mundo entero. Nadie podía creer que jugara con la boca y al nivel que lo hacía.

En Río no pudo pasar de la primera ronda al caer con el cuarto favorito del torneo, sin embargo, dejó unas imágenes que inspiraron a millones de personas: "Todo el mundo debería trabajar duro por lo que ama y por lo que cree que es bueno", aseguró el jugador.

Sus inicios no fueron fáciles ya que tuvo que enfrentarse a muchas críticas. Él las aprovechó para coger fuerza y practicar cada vez más. Asegura que gracias a esas críticas pudo hacer realidad su sueño de estar en unos Juegos Paralímpicos. "La discapacidad no está en brazos o piernas, la discapacidad es no perseverar en lo que te gustaría hacer".

En cuanto a su referente deportivo destaca a Cristiano Ronaldo del que admira su perseverancia y capacidad de trabajo.

Debut con derrota

En su debut en Tokio 2020 ha caído ante el coreano Park en tres sets. Al término del encuentro ha atendido al micrófono de Onda Cero en el centro Metropolitan de Tokio dónde se desarrolla la competición. Visiblemente disgustado ha confesado que estaba "muy triste por la derrota y esperando ganar el segundo encuentro". En cuanto a su fama, asegura que el deporte ha roto todas las barreras y que por eso no le sorprende que su caso se hiciera tan popular. Además deja un mensaje, "todo el mundo está capacitado para realizar cualquier deporte". Su caso bien lo demuestra.