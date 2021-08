La dura historia tras Abba Karimi, el abanderado de los refugiados en los Juegos Paralímpicos

La historia de Abba Karimi es una de esas que te ponen la piel de gallina. Karimi ha portado la bandera del equipo de refugiados en los Juegos Paralímpicos de Tokio. El nadador esconde una dura historia.

Karimi nació en Afganistán y lo hizo sin brazos lo cuál en ese territorio se considera una maldición: "Cuando naces discapacitado, sin brazos ni piernas o sin partes del cuerpo en Afganistán, se te considera desahuciado", señala.

En la escuela no lo pasó bien, "me estaban acosaban a diario. Muchos de los otros niños me insultaron, cosas como "sin brazos" o "lisiado". Tuve una infancia muy complicada".

A los 12 años, comenzó a practicar kickboxing para defenderse. Lo que estaba destinado a ser utilizado para la defensa pronto se tradujo en peleas y Karimi dejó a varias personas con la nariz ensangrentada. Estos episodios obligaron a su hermano a buscar otras alternativas y construyó una piscina de 25 metros y Karimi comenzó a nadar.

"Nadar me calma. Es como un escudo para mí, siempre protegiéndome. Si estoy molesto o en cualquier momento que tenga algún problema, simplemente me meto en el agua y me relaja. Nadar me salvó la vida ... creo que sin nadar, sería una persona muy peligrosa, estaría en problemas. La natación abrió mi corazón. Está en mi alma ".

Su huida de Afganistán

"Mi tribu, la gente de Hazara, son a menudo capturados y asesinados por los talibanes. En Kabul explotaban muchas bombas y yo no era el tipo de niño que se quedaba dentro de casa, así que me podrían haber matado en cualquier momento si me quedaba ", confiesa.

Karimi diseño un plan para huir de Afganistán con la ayuda de su hermano mayor. Primero voló a Irán y desde allí comenzó el complicado camino a Turquía a través de las montañas de Zagros en medio de un clima extremo. Metidos de contrabando en la parte trasera del camión y a pie, Karimi esquivó a la policía fronteriza iraní y finalmente aterrizó en Turquía.

Ha pasado por cuatro campos de refugiados diferentes en Turquía. Siempre pidió a los directores que le permitieran ir a nadar. Desde el segundo campamento, Karimi regresó a la piscina. Karim ha ganado 15 medallas, incluidos dos campeonatos nacionales turcos lo cuál incluso le llevó a una recepción con el presidente turco Erdogan.