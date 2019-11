Zidane: "Quiero que Bale se quede hasta final de temporada"

DEFIENDE AL JUGADOR GALÉS

El técnico del Real Madrid ha vuelto a salir en defensa del jugador galés, quien ha sido convocado con gales después de haberse lesionado en su última convocatoria con la selección, después de no haberse entrenado todavía con el grupo, y su espantada el pasado fin de semana en el partido ante el Betis a diez minutos del final cuando el partido seguía en empate. “El primero que sufre es el jugador, quiere estar con nosotros. Si no está listo no va a jugar en Gales. Él quiere recuperarse”.