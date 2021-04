Zidane no busca culpables en el caso Ramos y esquiva a Haaland

En la previa del importante partido de Liga frente al Eibar, el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha tenido que responder a cinco cuestiones sobre la lesión de Ramos tras su concentración con la selección española, y a dos sobre el encuentro de la cúpula del club con los emisarios de Haaland, la perla noruega del Borussia Dortmund, por la que suspira media Europa y cuyo representante ha iniciado una ronda de contactos con los equipos más poderosos del continente.

Nadie es culpable

En el caso Ramos, Zidane insiste en que nadie es culpable. "Nadie tiene la culpa con Ramos, ni la selección ni el Madrid, es el fútbol. Lamentablemente a veces pasan cosas y han pasado muchas este año no solo para nosotros, sino para todos los equipos. Es la parte del fútbol que no nos gusta, pero son cosas que pasan y tenemos que aceptar. Queremos que se recupere cuanto antes. Sabemos el capitán que es y que siempre quiere estar. Se ha hecho un poco de daño y espero que se recupere rápidamente", ha dicho el técnico francés.

Zidane ha reconocido que el capitán "estaba bien para ir con la selección". "Hay un seleccionador que elige a sus jugadores y ya está, luego se puede o no se puede. Sergio era seleccionable y luego pasó lo que pasó (...) Cuando miras todas las lesiones que hemos tenido esta temporada es verdad que es demasiado, es mucho".

Caso opuesto al de Ramos es el de Toni Kroos. El alemán se concentró con su selección, pero tras sufrir unas molestias en el aductor regresó a la disciplina del Real Madrid. Hoy Zidane ha confirmado su mejoría, aunque no aclara cuándo volverá a jugar. "Ha tenido una lesión que le han impedido ir con la selección, se ha quedado entrenado con nosotros y veremos cómo lo vamos a gestionar. Hay muchos partidos y tampoco vamos a hacer el tonto".

Concentrados en el partido frente al Eibar

Respecto a Haaland y el interés del Real Madrid por su fichaje, Zidane insiste en no hablar de futbolistas que no juegan en su equipo. "Me canso de decir lo mismo. No voy a decir nada ni voy a entrar en lo que pueda pasar fuera. No sé lo que va a pasar el próximo año. Yo no me meto en nada, cada uno hace las cosas que cree conveniente. Mi trabajo únicamente es preparar muy bien el partido de mañana". El objetivo es evitar distracciones porque el técnico francés sabe que su equipo se juega más que tres puntos en el partido que disputa mañana contra el Eibar en Valdebebas. Estamos, dice, "en un tramo de la temporada donde todos los partidos son importantes". "Nos faltan 15 finales y queremos ir hasta la final. Empezamos con el partido de mañana y sabemos el rival que tenemos".

Sin Ramos en el tramo decisivo

Sergio Ramos fue operado del menisco de la rodilla izquierda el 6 de febrero y volvió a jugar con su equipo el 13 de marzo frente al Elche en Liga, aunque no pudo completar el encuentro. Tampoco el de Liga de Campeones frente al Atalanta tres días después. No entró en la convocatoria de Zidane para viajar a Vigo en la jornada 28 por un golpe en la tibia, pero se incorporó a la concentración de la selección para iniciar la fase de clasificación del Mundial de Qatar. A las órdenes de Luis Enrique disputó 45 minutos ante Grecia, no abandonó el banquillo frente a Georgia y sumó su partido 180 con España jugando los últimos cinco minutos del encuentro. Al día siguiente el Real Madrid confirmaba que el camero sufrió una lesión muscular en el gemelo de la pierna izquierda. Aunque el club no habla de tiempo de baja, se estima que estará fuera de los terrenos de juego entre tres y cuatro semanas. Se pierde, entre otros compromisos, el Clásico del 10 de abril y la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Liverpool. Nada más y nada menos que el tramo decisivo de la temporada para el conjunto blanco.

Puja por Haaland

La puja por Haaland comenzaba ayer en Barcelona. Su representante, Mino Raiola, y su padre, Alf-Inge Haaland, se reunieron a primera hora de la mañana con la cúpula del Barcelona. Una primera toma de contacto que no se quiso perder Jan Laporta. El presidente azulgrana participó en este encuentro junto al nuevo director de fútbol, Mateu Alemany, para dejar constancia del interés del Barça por hacerse con los servicios del goleador del Borussia Dortmund.

Poco después Railoa y el padre de Haaland aterrizaban en Barajas para seguir su ronda de contactos, ahora con representantes del Real Madrid. En este caso, el presidente Florentino Pérez ha preferido mantenerse al margen de las conversaciones que ha capitaneado Jose Angel Sánchez, director general, mientras Juni Calafat, director de fútbol internacional, fue el encargado de la visita guiada por la Ciudad Deportiva de Valdebebas, incluida la residencia de los jugadores. Como el Barcelona, el club blanco, no ocultó su interés por el goleador noruego, y quiso conocer las intenciones del futbolista y de su actual equipo.

Aunque todas las informaciones apuntan a que Haaland tiene claro que España es su destino preferido y el Borussia Dortmund ha dejado muy claro, a través de su director deportivo, Michael Zorc, que no piensan vender al noruego este verano, la gira de Raiola y el padre del jugador sigue hoy por Inglaterra para tantear a Manchester City, United, Liverpool y Chelsea.

Erling Haaland, ha marcado 33 goles en 31 partidos con el Dortmund esta temporada y será el gran protagonista del mercado de fichajes junto a Mbappé tras la Eurocopa. A sus 20 años tiene contrato hasta 2024 con una cláusula de rescisión de 75 millones de euros a partir de junio de 2022, pero su fichaje este verano podría costar más de 150 millones.

Convocatoria del Real Madrid

Zidane incluye a Kroos en la convocatoria para recibir al Eibar este sábado, pero Hazard aún no está disponible. Su ausencia se suma a la de las lesionados Ramos, Carvajal y Valverde.