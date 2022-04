Xavi Hernández sobre Piqué y Rubiales: “Confío en su honestidad”

El entrenador del Barcelona ha analizado la actualidad deportiva en la comparecencia previa a su partido de Liga contra la Real Sociedad. Xavi Hernández ha apoyado tanto a Gerard Piqué como a Luis Rubiales en la polémica por los audios filtrados referentes a la final de la supercopa de España en Arabia: “Es muy difícil, mi opinión no cambia nada. Hay dos personas implicadas. Las preguntas, a ellos. Conozco bien a Rubiales, es un tío noble. Lo he vivido. Confío en su honestidad. Debe dar explicaciones. Y Piqué. Creo que miran por el bien de la gran mayoría. Quiero pensar eso. Si es ético o no, hay opiniones de todo tipo. El beneficio es casi unánime”.

El entrenador del Barcelona también ha hablado del directo en Twitch que hizo Gerard Piqué al finalizar el partido perdido frente al Cádiz: “No me molestó el Twitch de Piqué, me molesta que no lo den todo o no sigan las normas. Es Gerard y lo conozco. Sé gestionarlo y él también sabe gestionarse”. Para Xavi Hernández, Piqué es extrovertido y le gusta estar en boca de todos.

Los problemas deportivos en Barcelona

Xavi Hernández ve a su próximo rival en Liga, la Real Sociedad, diferente a sus dos últimos y confía en que sea un partido bonito, aunque complicado: “Creo que es un rival diferente a Cádiz, Eintracht, Levante... es un gran equipo e Imanol es un grandísimo entrenador. Llevan años trabajando bien. Son un ejemplo. Han ganado títulos, y vamos a un campo que no se nos da bien. Apretaremos. Será un partido bonito”. El entrenador no cree que haya un problema concreto para la racha de derrotas y asegura que pelearan por la segunda plaza.

Para el técnico del F.C. Barcelona la principal preocupación es entrar en Champions League la próxima temporada. Xavi considera cruciales las últimas jornadas de Liga para alcanzar los objetivos y mejorar como equipo.