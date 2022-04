Piqué señala que "lo único ilegal" es la filtración de lo audios y recalca que "no hay que ser muy listo para saber quién está detrás"

LEER MÁS Rubiales pactó una comisión de 24 millones de euros con Piqué por la Supercopa en Arabia

Gerard Piqué ha comenzado su intervención dejando claro que no ha hecho nada fuera de la ley: "No he hecho nada ilegal. Estoy muy orgulloso del trabajo que hacemos y hemos hecho en Cosmos. El acuerdo fue en en 2019". Tras un parón por problemas técnicos ha continuado la conferencia.

"Tenemos muy buenas conexiones en Oriente Medio. La gente de Arabia Saudí nos comentó que quería llevar competiciones allí. Hablamos con Rubiales para ver si podía estar interesado. Desde Kosmos también propusimos cambiar el formato. Al presidente le gustó la idea y creo que ha sido un acierto rotundo. Arabia Saudí no fue la única opción, también Miami y Catar. Al final decidieron ir a Arabia", ha explicado.

Respecto a la comisión que ha recibido su empresa Kosmos, señala que la cantidad percibida está dentro del valor de mercado: "En el mundo en el que nos movemos una comisión del 10 por ciento es estándar de mercado y una cifra acorde a lo que todas las agencias cobran por una operación de este tipo".

"Lo de los cachés es un audio sacado de contexto, simplemente intentaba ayudar", ha explicado Piqué que ha mostrado especial vehemencia en asegurar que no hay conflicto de intereses: "Sé perfectamente separar un acuerdo comercial de la faceta deportiva. Que cierre un acuerdo comercial y decir que eso va a afectar a la competición deportiva es no conocerme de nada y tirar mierda por tirar mierda".

Subraya que el verdadero delito es la filtración de los audios: "Lo que habría que investigar es quién está detrás de filtrar los audios... que se filtran ahora en 2022. No hay que ser muy listo para saberlo. Por supuesto, que también hacemos cosas con LaLiga. Esto es negocio para todos. Esto es un país que estamos acostumbrados a que todos piensen mal".

El central ha aclarado también el proceso de compra del Andorra por parte de Kosmos: "Lo del Andorra es un proceso en el que sale una carta de la RFEF que dice que el que asuma la deuda del Reus se queda la plaza. Nosotros mostramos el interés y éramos el único interesado del grupo catalán. Por territorialidad se nos adjudicó la plaza. El proceso es muy limpio y muy claro"

Y con retranca deja caer que Rubiales es del Real Madrid: "Lo del Atlético de Madrid es un comentario de un bar de un audio de whatsapp. Audios sacados de contexto se puede sacar del móvil de cualquiera y eso es lo ilegal y nadie lo va a investigar. "Además creo que porque como Rubi es del Madrid pues eso....".

El central ha confirmado que ha presentado una denuncia por la filtración de los audios de mismo modo que lo ha hecho la Real Federación Española de Fútbol. "Rubiales es honesto, es noble y pondría la mano en el fuego por él, que no lo hago por cualquiera", defiende Piqué que además anticipa que puede haber audios en los que se refiere a que el Rey Emérito podría ayudarles por sus contactos en Oriente Medio.