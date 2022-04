El Atleti no pasa del empate ante el City y dice adiós a la Champions

El Atlético de Madrid cayó eliminado de la Champions tras empatar con el Manchester City en la vuelta de cuartos de final, en un duelo sin goles y en el que fueron superiores pero les faltó la puntería. El conjunto dirigido por Pep Guardiola se cita con el Real Madrid en semifinales.

La primera parte estuvo protagonizada por la gran intensidad causada por la presión del conjunto rojiblanco y de su hinchada, y solo en una ocasión el conjunto de Pep Guardiola hizo temblar la portería de Jan Oblak, con un disparo al poste de Ilkay Gundogan en el minuto 30, mientras que el Atlético apenas dispuso de un disparo lejano de Geoffrey Kondogbia que atrapó sin muchas dificultades Ederson.

Ambas escuadras enfilaron el túnel de vestuarios con el 0-0 al descanso, un resultado que mantenía la ventaja citizen gracias al 1-0 que consiguieron a su favor en la ida en Londres.

La presión alta de los de Simeone en la segunda parte permitió a los colchonero incomodar la salida limpia de balón y acercase con peligro a la meta rival. El City, incómodo y refugiado en su campo, trataba sin éxito de controlar el duelo a través de la posesión del cuero.

El encuentro enfiló su tramo final con un Atleti que siguió intentándolo y no cejó en su empeño de forzar la prórroga. Pero el resultado ya no se movió, a pesar de las dos claras ocasiones locales poco antes de la conclusión, ante la impotencia de un Metropolitano que no dejó de arengar a los suyos, con uno menos tras la expulsión de Savic, finalmente eliminados debido a la victoria por la mínima de los de Guardiola en el duelo de ida.