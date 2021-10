Vinicius: no hay término medio

Con Vinicius Jr. no hay término medio entre quienes le consideramos un 'jugadorazo' y todos aquellos que le ven como un globo muy inflado por la caverna mediática madridista.

Puliendo sus cualidades

Cierto que en sus primeras 3 temporadas en el Real Madrid a Vini le faltó puntería ante la portería rival tanto como pausa y tranquilidad en la definición dentro del área. Una carencia importante que el joven delantero brasileño ha corregido, y de que forma, esta temporada. En 11 partidos oficiales, los 2 primeros de suplente y los 9 siguientes como titular, sus números individuales son de CRACK mundial: 7 goles, 3 asistencias y 2 penaltis provocados. Y eso solo en 2 meses de temporada y sin ser un goleador.

Un jugador diferente

Porque Vinicius Jr. es un jugador genuino, diferente a los demás y muy especial. Un extremo brasileño de los de antes, con una capacidad de desborde, una velocidad y una alegría que todo equipo grande necesita. Además, nunca se esconde, la pide y encara siempre tenga o no una buena noche. Es verdad que el remate no es su fuerte, pero si algo se puede entrenar y corregir es eso. Cada vez hay menos palomas muertas detrás de las porterías. Vini, como esperábamos más pronto que tarde sus admiradores, ahora sí las enchufa y a lo grande. Su segundo gol al Shakhtar es un compendio de todas las virtudes que tiene un jugador diferencial. Nunca será Ronaldo, ni Neymar, ni Ronaldinho, pero tampoco creo que lo necesite para hacer una carrera grande y exitosa en el club más exigente del mundo.

Ancelotti si cree en Vinicius

Exigirle como se le exigió cuando fichó por el Madrid no correspondía con su edad, 18 años, ni con su rol residual en el equipo. Lopetegui no le vio venir, Solari se agarró a él como a un clavo ardiendo, y vaya si acertó, mientras que Zidane nunca le consideró como a otros. Al francés no le acababa de llenar el ojo ni el gusto. Y ahora Ancelotti le ha dado toda la confianza y tranquilidad que no tuvo con Zizou. Vinicius Jr. sabe que ya no necesita ser el mejor cada partido para jugar el siguiente. Que su entrenador y sus compañeros, ¡ay Karim!, ya no le miran como a un sospechoso. Que un fallo grosero no conllevará una mirada fea o un gesto contrariado desde el banquillo o en el propio campo. El apelativo que le puso mi compañero Alejandro Romero, "Vini Carambola", ha pasado a mejor vida. El barco de Vini aún tiene plazas, súbanse antes de que se agoten y no se arrepentirán.

Será pieza clave en el tridente blanco

Y luego está el Santiago Bernabéu, un estadio que nunca se deja engañar. Y si le acogió, le protegió y le quiso en las maduras y en las duras fue porque vieron a un 'jugadorazo', además de un chico comprometido, humilde y con una sonrisa contagiosa. Por eso el madridismo ya sueña con su MHV (Mbappé, Haaland y ..... Vinicius Jr.). El futuro son ellos 3.