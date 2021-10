Tertulia: ¿Quién es más decisivo: Ansu o Vinicius?

LEER MÁS Un gol de Piqué mantiene vivo al Barça en Champions

Los analistas en la tertulia se muestran muy críticos con la segunda parte del Barcelona: "Me ha parecido deprimente, de ir al psicólogo. Un equipo incapaz de hacer nada. El equipo está en depresión, se ha jugado seguir en la champions, he visto partidos benéficos con más intensidad", comenta Víctor Lozano. Una reflexión a la que se ha unido Cayetano Ros que define el partido como "bochornoso".

No está tan de acuerdo Alfredo Martínez: "En 60-70 minutos lo han intentado y no ha entrado. Eso es fútbol de alta competición, que en el tramo final pueden hacerte daño, sí. Al equipo le ha entrado el miedo porque el balón no ha entrado. Ha podido sentenciar el partido pero al no entrar ha generado tensión"

Algo que apoya en parte Gerard López aunque no del todo: "Hay parte de razón en eso pero es grave que a partir del minuto 15 de la segunda parte el equipo pierda la presencia. Es la personalidad en el campo, no te puede robar el balón el Dynamo de Kiev"

"Da rabia ver a un equipo como el Barcelona no intentar ir a resolver el partido. El segundo tiempo ha sido un pestiño terrible y ha jugado en la cornisa innecesariamente. El equipo que tenía delante no ha causado ningún problema, era un gatito dócil, ha podido ser un desastre", comenta Misterchip.

Y el domingo toca el clásico en el Camp Nou. "No veo un favorito claro. El Real Madrid tiene dos estiletes en una forma espectacular pero no es un Madrid que esté aplastando", opina Gerard. "Si me das a elegir entre Ansu y Vinicius, me quedo sin duda con Ansu. Le veo más talentoso y con más recorrido", añade. En cuanto a eso, opina Misterchip que la ventaja de Ansu es que parte de un nivel más alto que el de Vinicius.

El análisis de Santi Segurola

"El Barcelona necesita cambiar para enfrentarse al Real Madrid, que me parece favorito para el domingo. El Barcelona es un equipo rutinario, hoy se ha enfrentado a un equipo malísimo. La primera parte no ha sido nada, la segunda dura de ver. No veo como mezclan Busquets y De Jong".

"En términos normales es más Ansu que Vini. Pero Vinicius está en crecimiento y Ansu en reconstrucción".