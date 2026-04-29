Víctor Muñoz, duda para el Mundial por una lesión en el sóleo

Muñoz sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, un contratiempo importante para el equipo rojillo, ya que el extremo se había consolidado como uno de los futbolistas más diferenciales de la plantilla gracias a su desborde y capacidad para romper líneas aportando goles y asistencias. Aunque el club no ha concretado el tiempo exacto de baja, este tipo de lesiones suelen requerir un periodo de recuperación que oscila entre las tres semanas y el mes, un margen que deja a Osasuna sin una de sus principales armas ofensivas en un tramo decisivo de la temporada, reduciendo notablemente el potencial del equipo ante las cinco jornadas finales de LaLiga EA Sports (Primera División), con Europa en juego.

Además, la lesión llega en un momento especialmente delicado para el propio jugador. Con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el horizonte, su presencia con la selección queda ahora condicionada a la evolución de su recuperación y su capacidad para retomar el ritmo competitivo a tiempo. Este miércoles, la jornada en El Sadar estuvo marcada por esta noticia. El equipo dirigido por Alessio Lisci completó un entrenamiento a puerta cerrada con ejercicios de activación, rondos, evoluciones y plan de partido, en el que participaron los jugadores de Osasuna Promesas Stamatakis, Lumbreras, Larrión y Ansó.