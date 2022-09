Valverde brilla y Asensio se reconcilia con el Bernabéu

Volvía la Champions al Santiago Bernabéu tras aquella épica remontada ante el Manchester City en la vuelta de semifinales de la temporada pasada allá por el mes de mayo. El Real Madrid llegaba a este partido con una racha triunfal, contando todos sus partidos por victorias esta temporada, pero se iba a encontrar a un RB Leipzig que, tras la derrota en la primera jornada, no iba a poner las cosas nada fáciles.

Hasta cinco cambios introducía Ancelotti en el once con respecto al último partido ante el Mallorca, cambiando por completo el centro del campo y dándole el lateral izquierdo a Alaba. El conjunto alemán, por su parte, llegaba al Bernabéu tras golear al Borussia Dortmund en el estreno de Marco Rose en el banquillo de la factoría Red Bull.

La presión alta del Leipzig hizo mucho daño al Real Madrid provocando pérdidas que los alemanes aprovechaban para correr y plantarse rápido en el área. Nkunku tuvo la primera ocasión con un llegada por el costado derecho, pero su chut seco abajo lo repelió Courtois con una gran parada. Pocos minutos más tarde, volvería a avisar el Leipzig con una buena jugada de Werner por izquierda, pero su centro no lo logró rematar Nkunku cuando el balón ya había rebasado a Courtois.

Muy poco del Madrid en la primera parte, que solo asustó a Gulacsi con un disparo de Modric desde la frontal que se marchó cerca del palo. En la recta final de la primera parte, el árbitro no pitó un claro penalti sobre Modric, que cayó dentro del área tras un empujón Schlager.

No introdujo cambios Ancelotti en el inicio de la segunda mitad, y el partido no cambió demasiado. El Leipzig no presionaba igual, pero buscaba robar y salir rápido atacando la espalda de los defensas del Madrid.

El técnico italiano dio media hora a Marco Asensio, protagonista en la última jornada de liga por sus gestos en el banquillo, y estuvo cerca de abrir el marcador en una de sus primeras intervenciones. Una gran galopada de Valverde terminó en los pies de Vinicius, que falló en el mano a mano, pero el rechace le cayó al mallorquín que estuvo a punto de hacer el 1-0 con una vaselina.

Con el paso de los minutos el partido se fue convirtiendo en un correcalles, hasta que aparecieron Vinicius y Valverde. El uruguayo volvió a ser el mejor del Madrid y, tras una gran jugada del brasileño en banda izquierda le dejó el balón al 'pajarito' en la frontal para que, tras un gran recorte, la pusiera con pierna izquierda dentro de la portería de Gulacsi. El Real Madrid conseguía abrir la lata en el minuto 80.

Asensio sería protagonista poco después marcando un auténtico golazo para cerrar el partido en el descuento. Kroos botó una falta desde la izquierda a la frontal donde apareció el mallorquín para, con un zurdazo de los suyos, hacer el definitivo 2-0.

El Real Madrid continúa con su buena racha y suma su octava victoria en ocho partidos esta temporada. Además, se consolida como líder de su grupo tras el empate entre Shakhtar y Celtic.