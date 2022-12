Todos los récords de Pelé

Pelé es considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de la Historia. Y como tal, posee varios récords futbolísticos que todavía no han sido batidos:

Ganador de tres mundiales (1958, 1962 y 1970).

(1958, 1962 y 1970). Pelé fue el jugador más joven en firmar un 'hat-trick' con solo 17 años.

con solo 17 años.

Récord de goles con la Selección de Brasil entre 1957 y 1971: 77 tantos en 92 partidos.

entre 1957 y 1971: 77 tantos en 92 partidos. El goleador más joven de los Mundiales: tenía 16 años cuando anotó su primer tanto.

Con él se va una vida de récords que se convirtió en un fenómeno mundial, una marca que ha repercutido en varias generaciones.

"Pelé es una de las pocas celebridades que contrarían mi tesis. En vez de 15 minutos de fama, tendrá 15 siglos". Así lo describió el artista estadounidense Andy Warhol, para el que posó en 1977, unos meses antes de retirarse.

Su adiós deportivo

Su marcha deportiva fue el 1 de octubre de 1977 en el Giants Stadium de Nueva Jersey ante 77.891 espectadores. "Love, love, love", dijo en su mensaje de despedida. Este mismo mensaje, "Amor, amor, amor" es el que ha usado su familia para comunicar su fallecimiento en su cienta de Twitter.

"A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje. Amor, amor e amor, para sempre. Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today. Love, love and love, forever"

El club Santos, en el que Pelé comenzó para el fútbol y en el que jugó, ha lamentado el fallecimiento de su rey y le dedica solamente una palabra: "Eterno". Lo ha hecho en su cuenta de Twitter, con la fotografía de una corona dorada sobre un fondo negro, en la que expresó el luto de una entidad a la que Pelé estuvo unido desde sus inicios.